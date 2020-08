PHOTOS - VIDEO : de gros travaux en cours sur les allées Tourny à Périgueux

Si vous passez dans le secteur, impossible de les manquer. Des travaux importants sont en cours des deux côtés des allées Tourny à Périgueux. Ils ont démarré au mois de juillet à l’initiative de la ville et du Grand Périgueux.

Côté Musée d'art et d'archéologie du Périgord, la ville élargit les trottoirs, déplace les places de stationnement, et crée un îlot central arboré entre le rond point Yves Guéna et la rue Saint-Front.

Tout cela pour un budget total qui a doublé pour atteindre 700.000 euros. La nouvelle municipalité a décidé donc d'étendre les travaux jusqu'au rond-point Yves Guéna avec la création d'un cheminement piéton le long du parking des allées Tourny. Car aujourd'hui le cheminement sur la terre ou les cailloux est compliqué l'hiver. Des places de stationnement seront supprimés devant le MAAP, mais récupérées devant le rond-point. Il n'y aura en revanche pas de création de piste cyclable dans l'immédiat. A terme, l'idée sera de créer un cheminement piéton sécurisé entre le MAAP d'un côté, et les arrêts de bus situés de l'autre côté des allées Tourny.

Les travaux en cours sur les allées Tourny à Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

De l'autre côté des allées justement, c'est le Grand Périgueux qui investit pour créer des arrêts de bus Péribus sécurisés comme l'explique Thierry Nardoux vice président du Grand Périgueux aux travaux, aux projets, et au patrimoine.

"Il s'agit ici de faire un aménagement qualitatif, en lien avec l'architecte des bâtiments de France, pour permettre aux bus de stationner en sécurité, et aux personnes qui le prennent de monter et descendre avec une bonne accessibilité. Ces travaux coûtent 200.000 euros et seront terminés le 28 août. En lien avec la ville de Périgueux pour une unité de lieu et de traitement. Il y aura des abri-bus et un équipement en billettique automatique, le premier à être installé sur l'agglomération" dit-il.

Les travaux en cours sur les allées Tourny à Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Côté MAAP, les travaux entre la rue Barbecane et la rue Saint-Front seront terminés d'ici la rentrée. La portion située entre la rue Saint Front et le rond-point Yves Guéna sera quant à elle terminée au 15 octobre.

Les travaux en cours sur les allées Tourny © Radio France - Antoine Balandra