PHOTOS - VIDÉO | Déconfinement : les plages de Saint-Sébastien bondées pour leur réouverture

Depuis ce samedi 2 mai, la première phase de déconfinement en Espagne entre en vigueur avec des tranches horaires et catégories d’âge dans les grandes villes. Plages et parcs seront ouverts aux promeneurs et aux sportifs

Beaucoup de surfeurs à l’eau et quasiment pas de masque pour les marcheurs. C'est le constat fait ce samedi matin, à Saint-Sébastien alors que "la desescalada", comme on l'appelle de l'autre côté, était très attendue.

"La desescalada" à Saint-Sébastien © Radio France - Sergio Puertas

En effet, depuis ce samedi, le gouvernement espagnol autorise les promenades et l’exercice du sport à l’extérieur du domicile, le matin de 6 heures à 10 heures, puis de 20 heures à 23 heures le soir. Une tranche particulière est destinée aux personnes dépendantes et plus de 70 ans : de 10 heures à 12 heures et de 19 heures à 20 heures.

"La desescalada" à Saint-Sébastien © Radio France - SP

Pour les enfants, les sorties devront s’effectuer entre 12 heures et 19 heures et restent limitées à une heure, une fois par jour, à un kilomètre de distance maximum du domicile et avec un seul parent.

"La desescalada" à Saint-Sébastien © Radio France - Sergio Puertas

Ces tranches horaires ne s’appliquent pas aux communes de moins de 5.000 habitants, où les sorties sont libres entre 6 heures et 23 heures. Les terrasses des bars et restaurants pourront rouvrir à partir du 11 mai, à condition de ne pas dépasser 30% de leur capacité.