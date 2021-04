PHOTOS - VIDEO : les pompiers du Bas-Rhin s'entraînent à vacciner contre le Covid-19

Ce sont des sessions de formation fondamentales en ces temps de Covid-19. Plus de 450 pompiers du Bas-Rhin s'entraînent en ce moment même à vacciner les Alsaciens.

Ils pourront ainsi, ensuite, administrer les sérums aux alsaciens volontaires dès l'ouverture du méga centre de vaccination qui sera situé dans les locaux de la collectivité européenne d'Alsace à Strasbourg sans doute d'ici fin mai ou début juin.

En attendant, 22 sessions de formations d'une heure sont organisées dans plusieurs villes du Bas-Rhin. Dont certaines à l'institut de formation en soins infirmiers de Haguenau.

Une formatrice infirmière des pompiers montre les bons gestes pour vacciner © Radio France - Antoine Balandra

Réunis en petits groupes, les volontaires ont donc chacun une heure de formation. Trente minutes théoriques, puis trente minutes de pratique, sur des mannequins plus vrais que nature, sur les bras desquels a été délimitée la zone propice à la vaccination.

Le plus difficile est donc de trouver le bon endroit pour piquer. Et pourtant, il est important de ne pas se rater explique Pierre Laugel, formateur et infirmier chez les pompiers : "On est là pour apprendre le geste pour que justement l'intra musculaire se fasse bien dans un muscle et surtout pas dans l'articulation de l'épaule par exemple" explique-t-il.

Bien nettoyer pour éviter toute infection © Radio France - Antoine Balandra

Un peu de trac

La plupart des pompiers présents n'ont jamais réalisé la moindre vaccination. Mais ils sont formés aux premiers secours. Et leur rôle sera limité explique Lara Diebold, commandante médecin des pompiers à Strasbourg : "les sapeurs pompiers ne préparent pas les doses, ils ne font que l'injection, et il y aura toujours des médecins et des infirmiers en supervision en cas de problème de prise en charge, s'il y avait un souci" dit-elle.

Reportage avec les pompiers qui apprennent à vacciner Copier

Lara Diebold médecin des pompiers explique les bons gestes pour vacciner © Radio France - Antoine Balandra

Après une heure de formation et plusieurs piqures, les pompiers sont fin prêts à vacciner contre le Covid. "Pour la première fois, c'est vrai qu'il y a un peu d'appréhension de faire mal, mais cela s'est bien passé" dit l'un d'eux. Un autre reconnaît avoir un peu le "trac" avant la première (fausse) injection.

Les pompiers s'entraînent sur des mannequins © Radio France - Antoine Balandra

Au total, entre 50 et 100 pompiers du Bas Rhin seront présents 7 jours sur 7 de 8h à 20h dès l'ouverture du centre de vaccination de Strasbourg