PHOTOS / VIDEOS - Tours : 300 personnes défilent contre les inégalités raciales et les violences policières

Le rassemblement a démarré à 17 heures place Jean Jaurès à Tours et a duré plus de deux heures. Le cortège a défilé en marquant des arrêts symboliques devant le commissariat de police et la préfecture d'Indre-et-Loire notamment.