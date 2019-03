[PHOTOS / VIDEOS] 1200 personnes à la marche du climat d'Anglet

Anglet, France

1200 manifestants lors de la marche du climat samedi matin dans les rues d'Anglet. Moins bien que les 1400 lycéens et étudiants qui ont défilé à Bayonne la veille, vendredi.

Néanmoins, beaucoup de familles dans l’opération d'Anglet lancée par Bizi. Toutes les générations étaient présentes, des grand-parents, aux enfants et petits enfants. Toutes et tous inquiets pour le futur. Sans nul doute pour ces personnes mobilisées samedi il y a réellement urgence à agir.

Des familles entières ont manifesté à Anglet © Radio France - Jacques Pons

L'une des manifestantes d'Anglet © Radio France - Jacques Pons

Quelques gilets jaunes parmi les manifestants © Radio France - Jacques Pons

Graines de manifestants © Radio France - Jacques Pons

Slogans au hasard © Radio France - Jacques Pons

Télescopage © Radio France - Jacques Pons

Slogan "détourné" © Radio France - Jacques Pons

Les vegans de l'association L.214 de sortie © Radio France - Jacques Pons

C'est donc devant une banderole "Climat : assez de bla bla, des actes !" que les troupes ont parcouru la distance entre le rond-point du Cadran (entrée du parking de Géant Casino) et la mairie d'Anglet. Le lieu n'est pas choisi au hasard puisque le maire (LR) de la commune, Claude Olive est aussi président du syndicat des mobilités Pays Basque - Adour.

Les tronçons Tram'bus hors la loi !

Or, les organisateurs de la manifestation ont insisté sur l'absence de voies cyclables "légales" dans les tronçons du Trambus à peine achevés à grand frais, notamment dans le centre d'Anglet. Pour Bizi, sur ce point, "aucun aménagement cyclable n'a été réalisé lors de la rénovation complète de l'avenue de Bayonne (la D810)". Rien pour le vélo "sous formes de pistes, de marquages au sol ou de couloirs indépendants, comme la loi l’exige".

Action pochoir lors du défilé © Radio France - Jacques Pons

Des rappels au pochoir rappellent l'absence de pistes cyclables sur l'avenue de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Des travaux non réalisés alors qu'un plan vélo avait été voté en 2014. Autrement dit, pour Bizi, la ville d'Anglet se trouver en infraction avec l'article L 228-2 du code de l'environnement. Samedi, les militants de Bizi ont donc peint au pochoir une partie du parcours sur la D810 entre le ronds point du Cadran et le carrefour Bernain. Devant la mairie, plusieurs dizaines de cadres de vélos ont été abandonnées.

La fin de défilé et le "cadeau" laissé devant la mairie © Radio France - Jacques Pons

1200 personnes à la manifestation pour le climat à Anglet. À la fin, les militants ont laissé un cadeau devant la mairie : des dizaines de cadres de vélos car peu des aménagements du tram'bus prennent compte des bicyclettes dans le BAB #ClimateChangeIsReal#Climat#ClimateActionpic.twitter.com/2AtN4f0kIp — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) March 16, 2019

Des dizaines de cadres de vélos jetés devant la mairie d'Anglet © Radio France - Jacques Pons

Les altermondialistes de Bizi n'ont pas oublié non plus de critiqué les contradictions du Président Macron entre les actes et les discours. Quoiqu'il en soit, les "marcheurs" pour le climat appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 25 prochain.

La politique de Macron incompatible avec l'Accord de Paris

Pour Barth Camedescasse de Bizi, "la politique climatique actuelle du président Macron, qui s'inscrit dans une trajectoire totalement incompatible avec les objectifs de l'Accord de Paris, « nous condamne à l'enfer climatique ». Pour le porte-parole de Bizi « Notre monde va connaître le même sort que le cargo « Grande America » si nous n'avons pas le courage et l'intelligence de procéder à des changements massifs et immédiats ».

Bizi a donc lancé un appel à entrer en résistance. "Que ce soit lors des municipales dans un an, ou dans les mobilisations et actions des mois à venir, nous ne comptons plus rien laisser passer ! Ce sont nos conditions de vie, celles de nos enfants et des enfants qui les suivront qui sont en jeu, rien de moins. Et nous comptons bien les défendre avec force et détermination ».

Une nouvelle marche pour le climat est annoncée par Bizi le samedi 25 mai.