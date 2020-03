VIDÉOS - Confinement : les images impressionnantes de Périgueux désertée

Un pilote de drone et photographe professionnel a fait voler son engin au-dessus du centre historique de Périgueux il y a quelques jours, en plein confinement. Les images d'une ville déserte sont impressionnantes

Déclic et Décolle - Jocelyn de Lagasnerie

Ce sont des images spectaculaires... Un pilote de drone et photographe professionnel périgourdin (qui possède toutes les autorisations nécessaires pour ce type d'opération) a décidé de prendre des clichés de Périgueux en plein confinement, et en pleine épidémie de coronavirus. Et des les offrir généreusement aux médias, pour la postérité.

Périgueux, une ville déserte ou presque. L'homme a fait voler son drone il y a quelques jours au-dessus du centre historique.

Des images réalisées au petit matin, à l'heure de pointe habituelle. Jocelyn de Lagasnerie le patron de la société Déclic et Décolle a aussi dit-il, voulu réaliser ces clichés pour l'histoire.

"C'était un peu mon action citoyenne parce que j'ai pensé qu'il serait indispensable de garder en mémoire cette période. Ces photos traduisent bien ce que nous sommes en train de vivre" estime le photographe.

Au dessus de la place Francheville déserte elle aussi - Déclic et Décolle - Jocelyn de Lagasnerie

"Beaucoup de gens nous ont dit, c'est normal à 7h30 qu'il n'y ait personne, c'est tôt le matin, donc j'invite les Périgourdins à venir un matin à 7h30 pour voir qu'il y a énormément de circulation d'habitude" sourit Jocelyn de Lagasnerie.

"En tout cas c'est toujours étonnant de voir une ville complètement fluide, on a vu une ville comme on l'a rarement vue" dit-il.

Les autres magnifiques photos sont à voir ici :

Au dessus du centre historique de Périgueux - Déclic et Décolle - Jocelyn de Lagasnerie

Au dessus du centre historique, encore - Déclic et Décolle - Jocelyn de Lagasnerie

Les images de Périgueux en plein confinement - Déclic et Décolle - Jocelyn de Lagasnerie

Périgueux, en plein confinement - Déclic et Décolle - Jocelyn de Lagasnerie

Le Monoprix en plein centre de Périgueux désertée - Déclic et Décolle - Jocelyn de Lagasnerie

Sur les boulevards - Déclic et Décolle - Jocelyn de Lagasnerie