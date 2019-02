PHOTOS - VIDEOS : entre 2300 et 3000 personnes manifestent pour le contournement de Beynac en Dordogne

Saint-Vincent-de-Cosse, France

C'était une manifestation à l'appel de l'association "J'aime Beynac et sa vallée". Mais largement soutenue par le conseil départemental, qui a financé des affiches et aidé à organiser largement l'événement, communiquant notamment aussi auprès des maires.

Le cap du millier de manifestants pr la déviation de #Beynac allègrement franchi. Avec des dizaines d'élus aussi #Dordognepic.twitter.com/DJnzUf3ETJ — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) February 16, 2019

Mais malgré tout, le pari est semble-t-il réussi pour Germinal Peiro, ardent défenseur du contournement de Beynac. Entre 2300 personnes (chiffre police) et 3000 (organisateurs) se sont rassemblées ce samedi matin sous le soleil à Saint-Vincent-de-Cosse face au chantier arrêté depuis un arrêt du conseil d'Etat début janvier.

Beaucoup de monde sous le soleil de la vallée de la Dordogne ce samedi pour soutenir le chantier de contournement de Beynac © Radio France - Antoine Balandra

Les organisateurs espéraient environ 1000 personnes. Finalement, il y avait des dizaines d'élus, écharpe tricolore à l'épaule venus de tout le département et même du Lot, du Lot et Garonne, ou de Haute Vienne (le président du département de la Haute Vienne est venu soutenir Germinal Peiro).

Ils viennent de toute la vallée de la #Dordogne et même du #Lot pr soutenir la déviation de #Beynac . Avec parfois un message cinglant pr @bernstephane opposé à la déviation pic.twitter.com/ExNIwujm3q — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) February 16, 2019

Des conseillers départementaux, les maires de Sarlat et de Bergerac... Mais aussi des habitants de toute la vallée de la Dordogne, en majorité des retraités.

Une manifestante raconte avoir failli mourir le jour où elle a fait un malaise en plein embouteillage de Beynac © Radio France - Antoine Balandra

Certains sont écoeurés, comme Josette, qui a été l'une des pionnières à louer des canoës dans la vallée :

"Je suis en colère quand on voit ce massacre, arrêter un chantier d'une valeur comme cela, il y allait avoir une belle route, une piste cyclable, je trouve que c'est une honte. On ne comprend pas. Quand on travaille dans la tourisme, j'en suis enragée de voir cela. Et je suis contente de voir qu'il y a énormément de monde. C'est invraisemblable" dit Josette

Dans la foule, ils sont nombreux à raconter la même histoire, celle des bouchons à répétition l'été à Beynac. Comme Manuel, chauffeur routier à la retraite, qui faisait dit-il à chaque fois le détour pour éviter la zone.

Les pancartes ont aussi ciblé les châtelains du secteur opposés à la déviation © Radio France - Antoine Balandra

Paul, de Saint-Vincent-de-Cosse lui, raconte avoir failli y laisser la vie : "l'été dernier, j'ai fait un malaise en voiture. Les pompiers ont mis une heure pour venir me chercher" dit-il

Et puis dans la foule, de nombreuses pancartes s'en prennent à Stéphane Bern, l'animateur télé qui a plusieurs fois pris position contre la déviation de Beynac. "Beynac en Bern" ou "Stéphane Bern, le Benalla du patrimoine" peut-on lire.

"Si Stéphane Bern était là, je lui dirais, eh, mon pote, t'es jamais venu au pays. Il ne s'en ai mêlé qu'à cause de camaraderies avec certaines personnes" plaide un manifestant

Des élus à la tribune vent debout contre l'arrêt des travaux

A la tribune, les discours se succèdent. Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat, Claude Bérit Debat le sénateur de la Dordogne, qui tacle Bernard Cazeau, l'autre sénateur passé chez LREM, "qui n'a pas de mots assez durs aujourd'hui", dit Claude Bérit Debat, "alors qu'il a soutenu le projet pendant des années".

Le président @germinalpeiro annonce 3000 personnes pr soutenir le contournement de #Beynac et estime que " cela fait bcp pr un projet personnel" pic.twitter.com/ITjiatWW0W — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) February 16, 2019

Daniel Garrigue, le maire "gaulliste de gauche" de Bergerac plaide lui avec ferveur pour que "la vallée de la Dordogne ne soit pas privatisée par quelques riches propriétaires", allusion aux châtelains du secteur farouchement opposés à la déviation de Beynac.

Daniel Garrigue le maire de Bergerac au rassemblement pro contournement de Beynac © Radio France - Antoine Balandra

Enfin Germinal Peiro, le président du département prend, la parole, comme galvanisé par la foule nombreuse.

"Aujourd'hui mes opposants disaient que c'était un projet personnel, mais avec 3000 personnes, le peuple de la vallée de la Dordogne s'est levé. Ils sont venus dire que ce projet est d'intérêt public. Parce qu'il y a Beynac, la vallée de ma Dordogne, mais derrière il y a toute la vie du monde rural en jeu. Cela montre que le peuple est avec nous" dit Germinal Peiro

Germinal Peiro à la tribune à Saint Vincent de Cosse pour le contournement de Beynac © Radio France - Antoine Balandra

Germinal Peiro estime que la présence de beaucoup de manifestants prouve qu'il ne s'agit pas d'un projet "personnel" Copier

"Et puis regardez cette foule, et je vous annonce que même dans mes rêves les plus fous, je me disais que 500 ce sera déjà beaucoup, mais regardez, 3000, c'est énorme" se réjouit le président du département