PHOTOS / VIDEOS - Granville célèbre le Grand Pardon de la mer

La célébration du Grand Pardon de la mer a pu être maintenue à Granville ce dimanche 26 juillet 2020. C'est une tradition et un moment très attendu par les Granvillais, en souvenir notamment des péris en mer.

Comme chaque dernier dimanche de juillet depuis 1950, le Grand Pardon a été célébré ce dimanche à Granville. Pas de grande messe en plein air à la criée cette année, en raison de la crise sanitaire, ni de processions, mais trois offices limités à 200 personnes dans l'église Notre-Dame du Cap Lihou dans la haute-ville.

La bénédiction de la mer a pu être maintenue. Elle s'est déroulée à bord du Marité vers 12h devant les côtes granvillaises.

Une trentaine de bateaux ont assisté à la bénédiction en mer. © Radio France - Lucie Thuillet

L'évêque du diocèse de Coutances, Mgr Le Boulc'h, a rendu hommage aux marins péris en mer et a béni les bateaux. Une trentaine d'embarcations de toutes tailles y ont participé. Le remorqueur Abeille-Liberté, la vedette Joly France et la bisquine La Granvillaise étaient présents.

L'évêque Mgr Le Boulc'h a célébré cette bénédiction de la mer. © Radio France - Lucie THUILLET

Une tradition bien ancrée

Ces cérémonies rendent hommage à la Vierge, Notre-Dame du Cap lihou. L'histoire raconte qu'en 1113, des pêcheurs auraient retrouvé une statue de la Vierge dans leurs filets au large du cap Lihou. Ils construisent alors une chapelle pour conserver précieusement leur trouvaille. Au cours du XVe siècle, l'oeuvre en bois est remplacée par la statue de pierre que l'on connait aujourd'hui.

Plusieurs fois, la statue est sauvée, pendant la révolution et la seconde guerre mondiale. Lors de l'occupation allemande, la Vierge est mise à l'abri pendant plus d'un an dans la chapelle de l'hôpital, disparue aujourd'hui.

Après la libération, le 31 juillet 1944, la statue ressort à l'air libre pour une procession jusqu'à son église. Ce grand pardon, c'est donc une manière pour les Granvillais de remercier celle qui les a protégés des bombardements lors de la seconde guerre mondiale, de se recueillir pour tous les péris en mer et de penser particulièrement cette année à tous ceux durement touché par la crise sanitaire.