PHOTOS - VIDEOS : Korrika a rassemblé des milliers de personnes dans les sept provinces du Pays basque

Partie jeudi 31 mars d'Amurrio, ce dimanche Korrika arrive à Donostia après avoir parcouru 2 575 kilomètres pendant onze jours et dix nuits. Ce lundi et ce samedi, la course relais en faveur de la langue basque a traversé la Soule, la Basse Navarre et le Labourd avec des milliers de personnes.

La vingt-deuxième édition de Korrika, la course-relais en faveur de la langue basque termine ce dimanche midi. L'arrivée a lieu devant la mairie de Saint Sébastien. Pendant onze jours et dix nuits, le témoin de Korrika a à nouveau parcouru 2 575 kilomètres sans réaliser le moindre arrêt. Dans l'ensemble des sept provinces du Pays basque, la plupart des associations et des municipalités ont participé à cet évènement organisé depuis 1980 pour financer les cours du soir aux adultes. En Iparralde, AEK compte 75 enseignants et 1 200 élèves dans quinze centres d'Hendaye à Mauléon.

Korrika va au delà de la revendication et de la promotion de l'euskara. C'est une invitation au vivre ensemble dans la diversité aux côtés d'autres langues comme l'espagnol ou le français. C'est aussi un appel à ce que chacun puisse à sa manière faire une place à l'euskara dans la vie publique.

Les clown Pirritx, Porrotx et Marimotots le savent bien. Depuis trente quatre ans, ils ont proposé des spectacles, des jeux, des chants et des danses en basque pour les plus petits. Ce dimanche, Korrika rend hommage aux auteurs de la chanson Maite Zaitut! ...en basque cela signifie "Je t'aime"!

Jostakinek egin lana ohoratu nahi du Korrikak - AEK

Baionan ere euskararen alde! © Radio France - AEK

Itsasun ere euskararen alde! - AEK

Kazetariak ere euskararen alde! - AEK

Kanboko Xalbador ikastegiaren kilometra - AEK

Larresoron barna - AEK

Berriketariak ere eskuararekin! © Radio France - Franck Dolosor

Irratilariak Ibardingo lepoa jausten © Radio France - Franck Dolosor

Azkaine eta Senperen ere eskuararen alde, ba doike! - AEK