PHOTOS - VIDEOS - L'acte XVI des Gilets Jaunes à Clermont-Ferrand beaucoup plus tranquille que samedi dernier

"Le pouvoir utilise les casseurs contre les Gilets Jaunes", "Le gouvernement nous crache dessus, les médias disent qu'il pleut"... Plusieurs centaines de Gilets Jaunes se sont rassemblés place du 1er mai, non loin du siège de La Montagne afin de dénoncer une "propagande" médiatique. En cause, la Une du journal "Clermont agressé", faisant référence aux violences vécues le week-end dernier.

Seuls quelques pétards lancés par certains Gilets Jaunes ont nuit à la quiétude de la ville ce samedi. Partis de la place du 1er mai, les manifestants ont navigué calmement dans Clermont-Ferrand, en passant devant la mairie. Plusieurs groupes se sont formés alors, dont un descendant la rue des Gras. Marie-Paule, mégaphone à la main, criait : "On ne casse pas les vitrines, les Gilets Jaunes ! On est sympathique." Une sorte d'opération reconquête, même si l'intéressée s'en défend.

"On a toujours été pacifique. Il y a jamais eu des incidents en quinze marches. S'il y avait pas eu les policiers, il n'y aurait pas eu de casseurs" dit Marie-Paule

Ensuite, les Gilets Jaunes se sont rassemblés place de Jaude, puis sont remontés devant la préfecture puis direction la place Delille avant le retour au point de départ, où une buvette avait été installée. Les motards gilets jaunes en colère ont rejoint les manifestants place de Jaude après un départ du plateau de Gergovie.

Pour beaucoup, cette manifestation était donc l'objectif de faire oublier les violences de la semaine dernière. En étant particulièrement offensif envers les médias, qui ont "fait l'amalgame entre casseurs et gilets jaunes" estime Alain Bidet, membre des Gilets Jaunes.

"Oui, c'est une opération reconquête, car malgré tout, on a affaire à une charge médiatique qui nous délégitime. On assimile les Gilets Jaunes à des antisémites, des casseurs des violents. Nous, on dit qu'on est tout autre chose." dit Alain Bidet