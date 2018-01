21000 Dijon, France

Ce lundi 22 janvier 2018, Météo France a placé vingt neuf départements en vigilance orange à la pluie et aux inondations. Nos voisins du Doubs et du Jura eux se trouvaient en vigilance rouge aux inondations. En Côte-d'Or où la pluie n'en finit pas non plus de tomber ces derniers jours, le département était toujours en vigilance "jaune" ce lundi.

Vue de Selongey ce lundi 22 janvier 2018 © Radio France - Philippe Renaud

A Selongey le centre-ville a les pieds sous l'eau © Radio France - Philippe Renaud

Des sacs de sable ont été placés devant l'entrée du Crédit Agricole de Selongey © Radio France - Philippe Renaud

Les services municipaux ont disposé des barrières pour interdire certaines rues de Selongey © Radio France - Philippe Renaud

Certains habitants du quartier de la SEB à Selongey ont eus la désagréable surprise de voir l'eau entrer dans leurs maisons © Radio France - Philippe Renaud

Du côté des services du Conseil départemental 58 routes inondées ou partiellement inondées étaient sous surveillance dans le Châtillonnais, l'Auxois et dans l'Est du département vers Fontaine-Française et Pontailler-sur-Saône. Sur ces 58 routes 21 étaient totalement barrées à la circulation. La faute aux rivières qui débordent: la Brenne, le Suzon, l'Armançon... Parmi ces routes coupées la RD 11 du côté de Vic-sous-Thil, la RD5 à Nicey, la RD101 à Échalot, la RD 21 sur les communes de Chaume-les-Baigneux et Étormay, la RD27 à Selongey ou encore les RD24, 25, 27, 30 et 116 du côté de Saint-Sauveur, Fontaine Française et Lamarche-sur-Saône.

La D954 était coupée à la circulation à la sortie de Venarey-Les-Laumes du côté de la décheterie © Radio France - Thomas Nougaillon

La Brenne à Seigny avait franchi la route, conséquence: la D119 était coupée à la circulation en plusieurs endroits entre Venarey et Montbard © Radio France - Thomas Nougaillon

A bord d'un véhicule du Conseil départemental à Seigny, impossible d'aller plus loin que le moulin, la Brenne a franchi la route © Radio France - Thomas Nougaillon

La rue du pont des romains à Venarey est sous l'eau, une trentaine de personnes vivent dans ce quartier, les équipes municipales les ont aidé à se protèger de l'eau © Radio France - Thomas Nougaillon

Les agents du Conseil départemental apposent des barrières pour signaler que la D954 est coupée à la circulation jusqu'à nouvel ordre du côté de Grésigny-Sainte-Reine © Radio France - Thomas Nougaillon

A la sortie de Venarey la D954 est envahie par les eaux au niveau de la décheterie © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans l'Auxois c'est dans la région de Venarey et Montbard que ce sont concentrées les difficultés. De nombreuses routes ont dues là aussi être barrées à la circulation: la RD954 et la RD119 notamment à Seigny et Grignon. Dans plusieurs communes à Venarey-Les-Laumes, Selongey ou encore Is-sur-Tille de nombreuses rues étaient inondées. Les riverains avaient du mettre leurs meubles sur cales pour éviter qu'ils ne s'abîment avec la montée des eaux. Certains habitants ont même du écoper l'eau de leurs maisons.

Sur le site internet "Vigicrues" consacré aux risques de crues, deux rivières Côtes-d'Oriennes étaient toujours en vigilance jaune ce lundi: l'Ouche et la Saône de l'Ognon au Doubs. Pour vos conditions de circulation en temps réel vous pouvez consulter le site internet du Conseil départemental "inforoute 21".