Photos - Vidéos : revivez la Marche des libertés à Saint-Étienne

Plus de 300 personnes se sont mobilisées à Saint-Étienne pour la Marche des libertés. Rassemblement militant "contre les idées d'extrême droite" et les "lois liberticides" qui avait lieu partout en France ce samedi. Revivez cette mobilisation en images et en vidéos

C'est une mobilisation pour dénoncer "les attaques contre les libertés" qui se multiplient, selon les participants, à la faveur de la montée de l'extrême droite et de lois "liberticides". Dans le cortège stéphanois on trouvait des militants associatifs, syndicaux, politiques et de simples citoyens. Environ 300 personnes et une quinzaine d'associations et partis de gauche ou écologiste.

L’extrême droite est au porte du pouvoir. Ses idées s'insinuent dans les esprits. C'est grave - Andrée, militante La France Insoumise

Au départ clairsemés, les rangs ont peu à peu grossi pour réunir au total un peu plus de 300 personnes.

La Marche des libertés s'est achevée Place du Peuple en fin d'après-midi avec aucun débordement à noter.