PHOTOS - VIDEOS : vivez la mise à l'eau de la péniche restaurant à Périgueux

Ca y est ! La future péniche restaurant de Périgueux, située juste sous le pont Saint Georges, avec vue sur la cathédrale Saint Front a été mise à l'eau sur l'Isle. La structure a été déposée sur des caissons flottants. Mais le travail de construction est encore long

Ca y est... La future péniche restaurant sur l'Isle à Périgueux a été mise à l'eau. L'entreprise portugaise chargée de toute la partie navale du chantier a décidé ce jeudi du début de la mise à l'eau de la structure. L'opération devrait durer jusqu'à ce vendredi soir maximum.

La grue de 47 tonnes étant indisponible, la structure a été scindée en 3 parties, afin de les déposer un par un sur les caissons flottants.

Lundi, une autre entreprise devrait assurer l'ancrage de l'ensemble de la péniche à la rive. Et ce vendredi, l'établissement public EPIDOR, qui gère les cours d'eau du département viendra vérifier si le chantier est bien conforme. Enfin la péniche devrait ouvrir au mois de septembre.

La grue place la structure sur les caissons flottants © Radio France - Antoine Balandra

Pendant ce temps, le restaurateur Nicolas Lamstaes, chef du restaurant Nicolas L à Périgueux, et qui a décidé de se lancer dans l'aventure de chef de cuisine du "Bistrot la péniche", travaille sur le concept et la carte. "C'est un beau projet pour re dynamiser la rivière et les quais, j'ai pas réfléchi 107 ans..." Mais il garde le mystère sur le contenu exact des futurs menus.

"Ce sera un esprit convivial, bistrot gourmand chic, mais chic dans l'assiette, avec des produits du terroir, en direct avec les producteurs, pas forcément bio entièrement, mais des recettes du terroir repensées" dit le futur chef

Il évoque une capacité de 80 couverts, plus une centaine en terrasse, mais il affirme qu'il ne commencera pas au maximum, pour roder le service. Le bistrot sera ouvert toute la journée, l'après-midi, en version bar. Et le midi et le soir en restauration. Le personnel lui, sera au maximum recruté autour de Périgueux et comprendra entre 15 et 18 salariés.

C'est le chef du Nicolas L, Nicolas Lamstaes qui cuisinera sur la péniche © Radio France - Antoine Balandra