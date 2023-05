PHOTOS - Villeveyrac se mobilise pour nettoyer la garrigue envahie illégalement par 3.000 fêtards

Imaginez 3.000 personnes qui vont faire leurs besoins dans la nature, qui jettent leurs mégots de cigarette au sol dans une garrigue asséchée, ou laissent encore traîner leurs gobelets au beau milieu d’un espace protégé Natura 2000 ! C’est la hantise de Christophe Morgo, le maire de Villeveyrac à l’est de Pézenas. Après trois jours de fête sauvage, l’élu retourne sur place, ce mardi matin, accompagné de son garde champêtre. Ils vont ensemble constater les dégâts causés avant de retourner sur place ce mercredi pour nettoyer l’espace avec une trentaine de bénévoles.

ⓘ Publicité

loading

Des centaines de véhicules en tout genre ont réussi à se faufiler aux pieds des éoliennes en empruntant des chemins de terre, caillouteux et dangereux. Ici, la circulation à moteur est pourtant interdite. Une trentaine de fourgonnettes étaient encore sur place à leur arrivée peu après 9h.

Il s’agit à présent de tout nettoyer. Les organisateurs de cette rave party se sont engagés à rassembler les déchets dans des sacs plastiques. Ce qui est fait par endroits : des dizaines de sacs sont entassés. Malgré cela, la tâche est hardue pour les bénévoles. Car il faut à présent regrouper les nombreux déchets restés sur place et retrouver ceux qui ont été emportés par le vent.

Nouvelle rave party à Villeveyrac (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher

loading

Une trentaine de bénévoles mobilisés pour tout nettoyer

Sur les 3.500 mètres de pistes qui nous amènent au lieu de rassemblement, nous croisons ici ou là des bouteilles écrasées par les roues des véhicules, et papiers en tout genre. L’espace est immense. 7.000 à 8.000 hectares qu’il va falloir sillonner à pied ou en voiture, là où c’est possible. Car le vent emporte tout jusqu’à la Méditerranée assure Gilles Bedos, le garde champêtre.

"Sans les bénévoles, le nettoyage serait impossible." Gilles Bedoss

loading

"Ce genre de soirée n'est plus acceptable, surtout dans un espace comme celui-là. Toute la semaine, nous allons devoir nettoyer. Heureusement, nous pouvons compter sur les bénévoles. Sans eux, la mairie ne pourrait pas supporter une telle charge. Nous avons au moins un an de travail pour tout nettoyer, car évidemment les déchets plastiques s'envolent partout et vont se cacher dans la nature" assure Gilles Bedos le garde champêtre.

loading

Fin 2021, des déchets transportés par le vent se sont retrouvés à Frontignan, à environ quatre kilomètres à vol d’oiseau. Des centaines de milliers de confettis se sont retrouvés par ailleurs éparpillés au milieu de cette végétation.

Un endroit propice à la fête

Le lieu n’a pas été choisi par hasard par les fêtards. Le point de vue est splendide, malgré la présence d'une trentaine d'éoliennes à proximité. D’un côté une vue imprenable et dégagée sur Sète et l’étang de Thau, le Canigou plus à l’ouest et l’arrière-pays de l’autre. Cette fois-ci, la rave party a rassemblé de nombreux Français. Le plateau est connu en Europe et fait le bonheur des étrangers. En 2021, une quarantaine de fêtes illégales ont été comptabilisées sur le plateau.

Mais pour accéder au site, les teufeurs n'ont pas hésité à déplacer des rochers, installés par les collectivités et par les propriétaires privés. Mais rien n’y fait. Les obstacles sont déplacés avec des sangles accrochées aux camions. "Quoi que nous mettions en place explique le maire, ils enlèvent tout. On ne peut rien faire pour les empêcher de rentrer. Nous sommes totalement démunis."

loading

En 2021, 41 raves party ont été organisées sur ce plateau, limitrophe aux communes d’Aumelas, Villeveyrac, Saint-Pargoire, Poussan et Montbazin. La crainte pour les élus de se retrouver face à des dégradations en tout genre. Il y a trois semaines à Aumelas, la chapelle romane Saint-Martin-du-Cardonnet a été taguée. Des bénévoles et des élus se sont alors mobilisés pour nettoyer les graphes laissés sur cette bâtisse du 12e siècle.

Un enclos dégradés, des brebis égarées

Ce week-end un éleveur du village a vu une partie de ses bêtes s'échapper. Les barricades qui avaient été installées pour les isoler sur son terrain ont été sabordées par des fêtards. Sept brebis se sont enfuies. Ce mardi matin, Thierry Saltel et son frère, (éleveurs de 850 bêtes) étaient toujours à leur recherche. "C’est une perte de temps, de l’argent de perdu. Qui va rembourser notre préjudice" s’interroge l’éleveur, assez remonté.

loading

Les chemins qui mènent à l'endroit festif sont interdits à la circulation

L'éleveur a porté plainte, mais il n'est pas certain de pouvoir rentrer dans ses frais. "Ils se croient tout permis, ne respectent rien. Évidemment, il y a une organisation, mais ils font tout pour accéder au site par les chemins les plus escarpés pour éviter de croiser les gendarmes. Ils prennent tous les risques et n’hésitent pas à casser pour passer avec leur véhicule."

"Il est difficile de lutter contre une telle invasion" précise le maire. "D’importants moyens de gendarmerie sont pourtant déployés. Mais nous sommes tous mis devant le fait accompli. Les fêtards sont organisés. Le point GPS est donné tardivement. Et ensuite, c’est l’affluence. Dans l'ensemble les raveurs sont sympathiques. Ils ne sont pas agressifs. Ils veulent être autonomes au milieu de la nature" confie le maire.

Mais forcément, en cette période de sécheresse, une telle influence suscite par ailleurs des inquiétudes chez les élus. En 2018, une fête sauvage avait été évacuée suite à un incendie dans le secteur. Des automobilistes étaient repartis ivres confient des anciens. Les collectivités portent plainte à chaque rassemblement afin de comptabiliser officiellement ces raves party. Sollicité par des élus, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, contestait leur nombre.

29 rétentions de permis de conduire réalisées

Tout au long de ce week-end de premier mai, les gendarmes ont été mobilisés. 675 infractions ont été relevées dont 540 circulations sur DFCI (voies de défense des forêts contre l'incendie), 25 conduites sous stupéfiants, 4 Alcoolémies, 9 amendes forfaitaires délictuelles stupéfiants, 97 infractions diverses.

Déchets rassemblés à Villeveyrac (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher

Nouvelle rave party à Villeveyrac (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher

Le maire et le garde champêtre de Villeveyrac viennent constater les déchets laissés sur place © Radio France - Stéfane Pocher

Nouvelle rave party à Villeveyrac (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher