La Maison d'Arrêt de Nice est l'une des plus surpeuplée de France avec un taux d'occupation actuellement de 178%.

La députée LR des Alpes-Maritimes Christelle d'Intorni est allée visiter la maison d'arrêt de Nice afin de constater les conditions de détention de l'établissement. L'objectif de la parlementaire niçoise était aussi d'échanger avec les détenus et de leur présenter sa proposition de loi. Cette proposition vise à faire payer 50% du coût de la détention aux détenus et à favoriser le travail des prisonniers afin d’améliorer leurs conditions de détention et préparer leur réinsertion.

Taux de surpopulation de 178%

La directrice de la prison a accompagné Christelle d'Intorni tout au long de sa visite. La prison date de 1887 peut accueillir 270 détenus hommes et 40 femmes. Actuellement, 500 hommes sont détenus. Le taux de surpopulation avoisine les 180%. C'est l'un des établissements pénitentiaires de France les plus en tension. Dans le quartier des femmes par contre, il n'y a pas de surpopulation.

Des détenus entassés dans 7 mètres carrés

Lors de sa visite, Christelle d'Intorni a pu se rendre dans une cellule où trois détenus s'entassent dans sept mètres carrés. Actuellement, il n'y a pas de matelas au sol, mais beaucoup de détenus sont à trois voir quatre dans une cellule a précisé la direction.

"Des douches du Moyen-Âge"

La parlementaire a pu aussi découvrir les douches de la prison, des douches communes sans aération, avec de la moisissures sur le plafond et les murs. Une situation "digne du Moyen-Âge", a estimé la députée. Un plan vise en ce moment à moderniser les sanitaires. Dans les prisons plus récentes, il y a des douches dans les cellules.

Une salle de douches de la prison de Nice. - Christelle d'Intorni.