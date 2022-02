PHOTOS - Voici à quoi ressemblera le nouvel EHPAD de Valdoie

L'EHPAD de la Rosemontoise à Valdoie (Territoire de Belfort), ce sera bientôt du passé. L'établissement, fortement endeuillé par la crise sanitaire, et mis sous tutelle en raison d'une gestion défaillante, déménagera en 2024 dans des locaux flambants neufs. En voici les premières ébauches.

"Créer votre EHPAD de demain". C'est la ligne directrice que suivent tous les organismes engagés dans la construction d'un nouvel établissement à Valdoie. Le nouveau bâtiment viendra remplacer celui de la Rosemontoise. En novembre, France Bleu Belfort-Montbéliard vous expliquait les raisons de ce déménagement.

Les travaux devraient démarrer en septembre 2022. Pour une livraison espérée fin 2024. Coût total : 21.7 millions d'euros.

Un lieu de vie avant d'être un lieu de soin

À la manoeuvre, plusieurs structures. Le conseil départemental du Territoire de Belfort, l'Agence Régionale de Santé, et la Fondation Claude Pompidou. Cette dernière assure actuellement la gestion de l'EHPAD de la Rosemontoise, et sera en charge du prochain, via l'Association Les Bons Enfants.

Parmi les objectifs, faire de ce nouvel établissement un "lieu de vie avant d'être un lieu de soins". L'accent sera mis, assurent les décideurs, sur le bien-être des résidents. Avec notamment un endroit lumineux, verdoyant, des chambres de 23.55 m2 avec WC privatifs, ainsi que des salons mis à disposition pour rencontrer ses proches.

Voici à quoi devrait ressembler l'entrée de l'EHPAD. - Pôle Gérontologique Claude Pompidou

Autre volonté, celle d'améliorer la qualité de vie au travail des personnels de santé. "C'est essentiel. Parce que si le personnel ne se sent pas bien, il n'est pas suffisamment attentif à la qualité des soins apportés aux personnes âgés" assure Jean-Bernard Braun, président de l'Association Les Bons Enfants.

Le toit de l'établissement comportera des panneaux photovoltaïques. - Pôle Gérontologique Claude Pompidou

Pour tourner la page du traumatisme de l'EHPAD de la Rosemontoise, ce nouvel établissement disposera d'un nouveau nom, qui n'a pas encore été choisi.