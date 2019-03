PHOTOS - Voilà à quoi ressemble l'avenue des Champs-Elysées, après les dégradations de samedi

Paris, France

Les touristes restent bouche bée. Ce dimanche, ils bravent les quelques gouttes de pluie pour parcourir l'avenue des Champs-Elysées. L'attraction n'est plus l'imposant Arc de Triomphe, mais les nombreuses vitrines cassées. Nombreux sont ceux qui se prennent en photo devant les kiosques brûlés. Les éboueurs et agents de maîtrise ont travaillé toute la nuit pour retirer 150 m3 de déchets (pavés, vitres brisées, mobiliser urbain, déchets d'incendie, etc). La plus belle avenue du monde porte les stigmates d'une journée noire pour la ville de Paris, "la pire de toutes" depuis le début du mouvement des gilets jaunes, selon la mairie.

Plus de 170 millions d'euros de dégâts depuis le début du mouvement

Peu de commerçants ont le coeur à s'exprimer. Sami tient le kiosque juste en face de l'entrée du Fouquet's, dont la devanture a été incendiée. Il est l'un des deux ou trois kiosquiers "rescapés". "Je l'ai échappé belle, reconnaît-il. Quand je suis arrivé hier, je voyais le Fouquet's en feu, je ne comprenais plus rien."

"Tous les samedis, on se tient le ventre" - Sami, kiosquier

Sami est désespéré par les dégâts. "Les salariés de ces commerces ne sont pas riches. Sans compter les kiosquiers qui travaillent 16 heures par jour pour gagner à peine 2.000 euros ! C'est toute notre vie. Et quand le kiosque brûle, on n'a plus rien."

Depuis le début des manifestations en novembre, les dégradations "représentent entre 170 millions et 180 millions d'euros de dégâts assurés, explique Stéphane Pénet, directeur des assurances de dommages à la Fédération française des Assurances. Ce bilan sera sûrement aggravé par ce qu'il s'est passé samedi."

Le magasin Levis, sur les Champs-Elysées, après la manifestation du 16 mars. © Radio France - Suzanne Shojaei

Le magasin Yves Rocher, après la manifestation du samedi 16 mars sur les Champs-Elysées. © Radio France - Suzanne Shojaei

La terrasse du Bistro des Champs fortement endommagée après la manifestation du samedi 16 mars. © Radio France - Suzanne Shojaei

Un kiosque détruit par les flammes lors de la manifestation du 16 mars, sur les Champs-Elysées. © Radio France - Suzanne Shojaei

L'entrée du Fouquet's complètement condamnée après un incendie lors de la manifestation du 16 mars sur les Champs-Elysées. © Radio France - Suzanne Shojaei

Un kiosquier des Champs-Elysées constate les dégâts et prend des photos pour déclarer le sinistre auprès de son assurance. © Radio France - Suzanne Shojaei

Les travaux de sécurisation des enseignes dégradées ont déjà commencé ce dimanche, sur les Champs-Elysées. © Radio France - Suzanne Shojaei

L'entrée de ce célèbre magasin des Champs-Elysées est désormais condamnée. © Radio France - Suzanne Shojaei