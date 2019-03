VIDÉO - Vous avez peur de l'eau ? Des piscines proposent des stages pour maîtriser l'aquaphobie

Seine-Maritime, France

Ne pas avoir pied, être angoissé à l'idée de mettre la tête sous l'eau : la peur de l'eau prend de multiples formes. L'aquaphobie concerne plus de de monde qu'on ne pourrait le penser. Elle se signale souvent après une expérience parfois traumatisante : un accident en mer ou un cours de natation avec un moniteur un peu rude par exemple. Au centre nautique de Port-Jérôme-sur-Seine, des stages sont proposés avec l'aide d'un maître nageur. Cinq personnes profitent des conseils du professionnel.

L'objectif n'est pas de savoir bien nager la brasse ou le crawl. Ces cours ont pour but de se "réconcilier" avec l'eau. François est fâché avec depuis plus de 50 ans. Et c'est un vrai handicap pour lui. "Quand j'accompagne mes petits-enfants à la piscine, je reste au bord. Je ne peux pas aller dans l'eau avec eux. C'est très frustrant. Alors j'ai voulu me lancer un défi", témoigne François.

Pendant une heure, les cinq participants font des petits exercices. D'abord faire quelques longueurs à deux, puis tout seul. Battre des pieds, esquisser quelques gestes de brasse. Petit à petit oser mettre la tête sous l'eau. "C'était inimaginable, impensable !", s'exclame François. "Là, j'ai vraiment fait des progrès, c'est une victoire pour moi", se réjouit-il.

Les cours se déroulent au centre nautique de Notre-Dame-de-Gravenchon © Radio France - Jérôme Collin

Le nombre restreint de participants permet au moniteur de les surveiller et de les aider. "C'est un apprentissage en douceur, cela nous met en confiance", salue Annie. Les cours se font dans un bassin en intérieur, à l'écart de l'agitation du centre. Le but est d'avoir des conditions idéales. "On ne peut pas apprendre à nager dans la tempête. Si vous avez des enfants qui sautent à côté de vous, si vous êtes observés, c'est compliqué. Là, nous sommes très bien accueillis par le centre nautique Alain Guilloit", précise Philippe Agoutin, le maître nageur en charge des formations.