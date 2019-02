PHOTOS : week-end printanier en Bretagne !

Par Léo Rozé, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique

La météo a des airs de printemps ! Un grand soleil, et des températures très agréables pour un mois de février ! On a atteint les 20 degrés par endroits dans la région ce week-end, des records sont même tombés. Et il y avait du monde en bord de mer, comme à Combrit, dans le Sud Finistère.