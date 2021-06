PHOTOS : Yannick Noah et Tatiana Golovin font le show à Bessé-sur-Braye

Ce mercredi 16 juin Yannick Noah et Tatiana Golovin était à Bessé-sur-Braye dans le Sud Sarthe pour inaugurer deux terrains de tennis du club de l'Anille Braye. Une visite qui a rassemblé plus de 300 personnes et qui s'est rythmée par de nombreuses animations autour de la petite balle jaune.

Tatiana Golovin et Yannick Noah ont inauguré deux nouveaux terrains de tennis à Bessé-sur-Braye et Saint Calais sous les yeux de plus de 300 spectateurs.

Le tennis était en fête dans le Sud Sarthe. Ce mercredi 16 juin Yannick Noah et Tatiana Golovin avaient rendez-vous avec le club de l'Anille Braye Tennis pour inaugurer deux nouveaux terrains dans la commune de Bessé-sur-Braye et Saint-Calais. Une rencontre qui fait suite au défi lancé durant le confinement par Jean-Charles Rioton, salarié de l’Anille Braye Tennis et organisateur de l'événement. Les deux stars du tennis étaient très attendus par les licenciés du club et les passionnés de la petite balle jaune, puisqu'il y avait plus de 300 personnes près des bords du terrain. Malgré la chaleur étouffante les deux champions n'ont pas hésité à mouiller le maillot lors des nombreuses animations organisées en amont par le club.

Yannick Noah et Tatiana Golovin sont arrivés un peu avant 14 heures au camping de Bessé-sur-Braye, le temps d'enfiler leur tenue de match. © Radio France - Jean Rinaud

Les deux stars du tennis ont été accueillis sur les courts par un bain de foule. © Radio France - Jean Rinaud

Pour ouvrir cet après-midi festive, sept danseuses de l’Escal à La Ferté-Bernard ont proposé un spectacle de danse avec en fond sonore les plus grands tubes de Yannick Noah. © Radio France - Jean Rinaud

Yannick Noah a ensuite inauguré le nouveau court de Bessé-sur-Braye qui porte désormais son nom. © Radio France - Jean Rinaud

Plus de 300 personnes étaient sur les bords des terrains de Bessé-sur-Braye pour pouvoir observer de plus près les deux stars du tennis français. © Radio France - Jean Rinaud

Tatiana Golovin et Yannick Noah ont aussi échangé quelques balles avec les jeunes licenciés du club de tennis de l'Anille Braye. © Radio France - Jean Rinaud

C'est aussi le temps des photographies pour les jeunes et les plus nostalgiques du tennis. © Radio France - Jean Rinaud

Les deux retraités du tennis ont tout donné cet après-midi malgré la chaleur. © Radio France - Jean Rinaud

Des dédicaces et des sourires à Saint-Calais

Une après-midi qui s'est terminée vers 16h sur les terrains de tennis de la commune de Saint-Calais. À son tour Tatiana Golovin a inauguré un court à son nom avant de se prêter au jeu des dédicaces avec le champion français de Roland Garros Yannick Noah. Le club de l'Anille Braye Tennis qui remet ça dès la semaine prochaine puisque mercredi 23 juin c'est l'animateur Cyril Hanouna qui sera sur les courts de Bessé-sur-Braye pour échanger quelques balles avec les licenciés.