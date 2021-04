Pia: une cagnotte solidaire lancée pour aider une petite fille amputée

À Pia une cagnotte solidaire vient d'être lancée pour aider une famille affectée par un dramatique accident.

Samedi 17 avril au matin, Léa une petite fille âgée de 10 ans qui se trouvait dans un champ de la commune de Torreilles situé à proximité du terrain de modélisme, a chuté accidentellement d'un tracteur dans un broyeur agricole. Évacuée d'urgence à l’hôpital de Montpellier, elle a du subir une amputation de la jambe suivie de plusieurs opérations chirurgicales. Depuis sa famille est plongée dans la détresse morale et matérielle.

Christine Mele une secrétaire médicale et relation de travail de la maman de Léa a donc lancé une cagnotte solidaire sur Leetchi pour venir en aide à la famille :

"Léa a dû être hospitalisé d'urgence à Montpellier. Les parents font beaucoup d'allers retours, ils se relaient pour être à son chevet. Le papa dort dans la voiture pour laisser la maman auprès de la petite la nuit, c'est vraiment compliqué. Même s'ils ont fait les démarches pour ouvrir un dossier administratif, les délais sont longs, et il y a des avances à faire régulièrement. Plus tard, il va falloir aménager la maison pour l’adapter au handicap de l'enfant, il y aura beaucoup de rééducation et certainement une prothèse à adapter plus tard. Ce sont des frais considérables d'autant que ses parents ont du s'arrêter de travailler. Je suis maman et je me mets tout à fait à leur place. Ce serait vraiment bien que les gens partagent le lien de la cagnotte même s'ils ne peuvent pas donner pour créer une chaîne de solidarité qui puisse les aider !".