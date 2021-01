Piano, hip-hop ou judo, on s’adapte au casse-tête du couvre-feu dans les MJC de Nancy

Le couvre-feu à 18h oblige à un nouveau bouleversement dans les MJC de Nancy avec la reprise des activités pour les enfants en présentiel jusqu'à 17H30. Des cours de piano, de hip-hop ou de judo décalés pour les plus jeunes et la visio pour les adultes, quand c’est possible.

Cours à distance pour les adultes et à la MJC pour les plus jeunes.

Des cours de violon ou de judo avec des professeurs masqués, les activités reprennent dans les MJC de Nancy avec les enfants et adolescents. Les Maisons des jeunes et de la culture, n’ont toujours pas retrouvé leur public adulte, qui oscille entre annulation et visioconférence, mais il reste très compliqué de faire un cours de modelage ou de judo à distance…

Et si les plus jeunes ont retrouvé leurs animateurs ou professeurs en ce début janvier, le couvre-feu oblige à un casse-tête : les plannings des salles ont dû être réorganisés pour tenter de faire rentrer un maximum de cours le samedi ou le mercredi. Exemple à la MJC Lillebonne à Nancy où le Covid-19, le confinement partiel et le couvre-feu ont chamboulé les habitudes.

On en a tous besoin et les enfants en particulier

Héloïse accompagne sa fille de 7 ans à son cours de violon : «D'habitude, c'est le mardi soir et là, du coup, ça nous rajoute une activité sur le mercredi après-midi parce qu'elle a déjà solfège et ensuite c’est piscine. Les activités : je pense qu'on en a vraiment tous besoin et les enfants en particulier».

Au sous-sol de la MJC Lillebonne, Nicolas Tacchi, professeur d’art martiaux et de méditation coréenne enchaine les groupes d’enfants le mercredi mais s’est mis avec succès à la visio pendant le couvre-feu et a découvert un nouveau public : «Je ne peux pas enseigner les arts martiaux à distance. Pour moi, ce n'est pas possible», mais le professeur de judo masqué attire les curieux à distance avec le yoga, plus précisément le Sundo, une méditation coréenne avec du gainage qu’il propose en ligne.

Un couvre-feu compliqué et injuste

Pour le professeur qui a investi la MJC Lillebonne en 1987, c’est une nouvelle corde à son arc : «J'ai plus de monde sur Internet sur ce yoga coréen qu'en présentiel à la MJC. J'espère, non pas que l’on va rester confiné, mais que les gens vont continuer d'être passionnés comme ça pour une discipline qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont découvert parce qu'ils avaient le temps parce que le soir, il y a le couvre-feu et qu’ils sont obligés de rester chez eux».

Nicolas Tacchi, professeur d’art martiaux. Copier

Dans la salle de gymnastique, les cours s’enchainent, «les enfants ont besoin de faire des activités. Ils restent enfermés toute la journée et les jeux vidéos, ils saturent vraiment» confie cette mère de famille qui jongle entre les activités de ces trois enfants.

L'éducation populaire n'est pas la priorité

Pour le directeur de la MJC Lillebonne, Yves Colombain «C'est compliqué et c'est un peu injuste parce qu'on peut déplacer certaines activités sur le samedi ou le mercredi mais parfois, c'est impossible. Là où c'est injuste, c'est que parfois, un petit qui fait du judo va avoir son cours mais par contre, le frère qui a deux ans de plus et qui donc avait un horaire un peu plus tardif, son cours ne pourra pas avoir lieu.»

Yves Colombain. Copier

Un directeur qui constate l’envie de tous de tenter de maintenir les activités même si certains enfants n’ont jamais vu le visage de leur professeur à cause des masques. Période compliquée où les annonces gouvernementales sont connues au dernier moment et avec un certain flou : «Globalement le secteur de l'éducation populaire, on se rend bien compte, que ce n'est pas la priorité et les messages sont rarement clairs à notre intention et parfois, il faut lire entre les lignes pour comprendre ce qu'on a le droit de faire ou pas faire.»

Vincent Houplon, professeur de piano jazz. Copier

Vincent Houplon, professeur de piano jazz donne des cours aux plus jeunes et continue la visio pour les adultes avec des bémols : «C'est compliqué pour les connexions avec des problèmes d'application, des temps de latence… ça assure un suivi, mais ça n'est pas efficace à 100%. On travaille beaucoup par échange de documents audio ou vidéo, et aussi des partitions. Après, tout ce qui est travail en direct, on ne peut pas jouer avec l'élève en direct à distance, ça n'est pas possible».

Ecoutez les coulisses de la MJC Lillebonne. Copier

Si près de 20% des adhérents n’ont pas renouvelé leur cotisation cette année avec le reconfinement de l’automne, le directeur de la MJC reste confiant et attend un retour en masse quand les restrictions seront levées, car «il y a une vraie demande et un vrai enthousiasme». Reste à savoir quand ce retour à la normal pourra avoir lieu.