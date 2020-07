Pic de chaleur : malgré l'interdiction, de nombreux baigneurs dans le canal de la Meurthe à Nancy

Des pics de chaleur sont attendus d'ici la de la semaine. Tous les moyens sont bons pour se rafraichir y compris se baigner dans les endroits interdits.

Des gens se baignent régulièrement dans le canal de la Meurthe © Radio France - Mohand Chibani

Pourtant les autorités rappellent régulièrement les risques liés aux baignades non autorisées. Les noyades accidentelles constituent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. A la prairie de la Méchelle, entre Nancy et Tomblaine, la Meurthe est réservée aux seules activités du pôle nautique mais beaucoup s'y baignent en cette période. Parfois des groupes de jeunes prennent des risques inconsidérés, en sautant de la passerelle qui relie les deux rives. Des familles viennent régulièrement y pique-niquer, laissant les enfants faire trempette dans l'eau.

Caché derrière des arbres, une famille a étendu ses serviettes au bord du canal. Le papa et ses deux enfants nagent dans l'eau tandis que la maman ne les quitte pas des yeux "je ne les perds jamais de vue. On fait très attention. Je sais que la baignade est interdite mais j'estime qu'on ne fait rien de mal. Il fait très chaud, on ne part pas en vacances et c'est notre seul loisir".

Un peu plus loin, un groupe d'adolescents en maillot de bain barbote dans l'eau au niveau de la rampe à bateaux. "On ne fait rien de mal" dit l'un d'eux "Les policiers sont tolérants, lorsqu'ils nous voient, ils nous demandent simplement de sortir de l'eau mais je n'ai jamais pris d'amende" souligne son camarade.

L'endroit est surveillé en permanence grâce à une caméra de vidéo-surveillance et des patrouilles de la police municipale font des rondes régulières explique de son côté la municipalité.