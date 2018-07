Grand Est, France

La canicule qui touche le Grand Est de la France se poursuit au moins jusqu’à vendredi. Conséquence de ces températures élevées, le pic de pollution à l’ozone déjà présent sur l’Alsace et la Lorraine s’étend à la Champagne-Ardenne.

Des mesures de précaution pour les personnes vulnérables

L'association ATMO Grand Est recommande aux personnes les plus vulnérables et les plus sensibles tels que les femmes enceintes, les jeunes enfants, les asthmatiques mais aussi les diabétiques de :

limiter les sorties durant l’après-midi , les activités physiques et sportives intenses en plein air,

, les activités physiques et sportives intenses en plein air, respecter leur traitement médical,

prendre conseil auprès d'un pharmacien ou de consulter un médecin, en cas de symptômes ou d’inquiétude,

auprès d'un pharmacien ou de consulter un médecin, en cas de symptômes ou d’inquiétude, il n'est pas nécessaire de modifier les pratiques habituelles de ventilation et d’aération mais il ne faut pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs irritants : fumée de tabac, utilisation de solvants, exposition aux pollens de saison.

Vitesse réduite de 20 km/h

Dans tous les départements, les préfectures ont reconduit les arrêtés de réduction de la vitesse. Ainsi la vitesse sera réduit de 110 km/h sur les autoroutes et à 90 km/h sur les routes nationales avec terre-plein central. Dans le Bas-Rhin, ces réductions de vitesse concernent l’ensemble des routes du département.

Des mesures de contrôle pourraient avoir lieu.

⚠️ Maintien de la procédure d'alerte particules en suspension ozone O3 ⚠️

⚠️ Maintien de la procédure d'alerte particules en suspension ozone O3 ⚠️

En + des baisses réalisées sur le réseau autoroutier et les routes à chaussées séparées, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur l'ensemble du réseau du 67.

Incitations à prendre les transports en commun

La plupart des villes et agglomérations mettent en place des tarifs incitatifs pour prendre les transports en commun.

A Strasbourg, la CTS reconduit la mise en place de tickets spécial pollution à 1 euro 80 la journée. Les tarifs sont aussi réduits à Mulhouse et Colmar.

A Metz, le réseau le Met’ propose une journée de voyage illimité avec un seul ticket.