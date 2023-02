Pic de pollution : l'adjoint à la respirabilité d'Avignon demande à Vinci la gratuité de l'autoroute A7

Jeudi 16 février, il faudra encore une vignette Crit'Air pour pouvoir circuler dans le Grand Avignon et alentours . en raison de la mauvaise qualité de l'air et d'une pollution aux particules fines . 20 communes sont concernées, de Barbentane à Roquemaure avec interdiction de circuler de 6h à 20h pour les voitures qui n'ont pas la vignette Crit'Air 1,2 ou 3.

ⓘ Publicité

La mairie souhaite que l'A7 soit gratuite entre Avignon Nord et Avignon Sud

Fabrice Martinez Tocabens, l'adjoint au maire d'Avignon délégué à la ville apaisée et respirable, demande une nouvelle fois que l'autoroute soit gratuite entre Avignon Nord et Avignon Sud pour que les véhicules les plus polluants ne circulent plus en ville : "c'est une question de santé publique. Il y a 50.000 personnes qui meurent prématurément en France tous les ans à cause de la pollution atmosphérique. A l'échelle de notre territoire, c'est 70 à 80 personnes par an. C'est énorme ! Est-ce qu'on accepterait un accident majeur avec 80 décès chaque année ? Non, pourtant c'est ce qui arrive à petite dose."

Fabrice Martinez Tocabens insiste : "c'est important que les gens utilisent des outils faits pour accueillir massivement de la circulation, en particulier entre Avignon Nord et Avignon Sud. A l'heure où Vinci a réalisé un chiffre d'affaires très important, la gratuité entre Avignon Nord et Sud, c'est abordable*. Ca ne changera pas les bénéfices de Vinci et ils permettront aux gens d'utiliser l'autoroute plutôt que de traverser les villes d'Avignon, de Morières ou Montfavet*".