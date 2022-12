Picardie : cinq ans après la mort de Johnny Hallyday, "on ne peut pas l'oublier"

C'était il y a cinq ans, jour pour jour. Le 5 décembre 2017, la mort du rockeur préféré des français, Johnny Hallyday, à 74 ans laissait un grand vide dans le cœur de nombreux Français. Ce lundi, France Bleu Picardie vous propose une journée spéciale : l'occasion de partir à la rencontre de Jean-Luc Nayet, grand fan du chanteur. Celui qui est installé à Villers-Faucon, dans la Somme, a récemment installé un grand portrait de Johnny sur le mur de sa maison.

Le portrait de Johnny Hallyday est visible de la rue. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"C'est un homme que je n'oublierai jamais", raconte-t-il, au micro de France Bleu Picardie. "Comme ça, tous les jours quand je passe, je l'ai devant mes yeux. Je l'ai voulu en noir et blanc, sauf les yeux, bleu ciel. Partout où l'on peut se présenter pour le voir, Johnny nous fixe et je trouve que c'est admirable." Ce portrait, c'est un grapheur amiénois qui lui a réalisé. "Je l'ai mis face à la rue et je m'aperçois que je ne suis pas le seul. J'ai des gens qui s'arrêtent devant la maison et me demandent d'entrer dans la cour pour qu'ils puissent prendre une photo."

Une histoire de famille

Cet amour de Johnny Hallyday vient de loin. "C'est mon idole depuis des années et des années et ça restera parce qu'on ne pourra pas l'oublier." Jean-Luc a découvert le rockeur lors de son passage à l'armée, grâce à un de ses camarades. Depuis, ils ne se sont jamais quittés**. Il lui doit notamment sa rencontre avec sa femme**, Giovanine, rencontrée à l'occasion d'un slow sur une de ses chansons. "Souvenirs souvenirs et puis Que je t'aime" se souvient-il, ému. "On a tenu ménage ensemble et on a eu un petit garçon. Au départ, on voulait l'appeler Johnny, mais j'ai pensé à lui plus tard, Johnny, ce n'est pas toujours évident, donc on a changé un petit peu à la dernière minute. Quand on a eu une fille, là j'ai dit on ne changera plus : ce sera Laura."

Dans le salon de Jean-Luc Nayet, un Johnny grandeur nature. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Laura et Sébastien sont eux aussi aujourd'hui fans de Johnny, raconte Jean-Luc qui, en plus de collectionner portraits, CD et autres vinyles, a participé à de nombreux concerts. "On l'a vu beaucoup de fois à Amiens, on l'a vu à Bercy, à Douai, à Bollaert... Dès qu'il faisait un concert, si on pouvait y aller, on y allait." Privé de concerts depuis cinq ans, il s'attend à une journée difficile ce lundi. "Cinq ans que notre idole est partie... Mais jamais personne ne pourra la remplacer". D'ailleurs, celui qui est encore, pour quelques semaines, maçon-couvreur, n'ira pas travailler. "Ça va être très dur", confie-t-il.

