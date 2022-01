Picardie : face aux foyers épidémiques en prison, les personnels demandent plus de protection

Alors que les maisons d'arrêt d'Amiens et de Beauvais ont identifié des foyers épidémiques chez les personnels et les détenus, le syndicat Force Ouvrière réclame notamment des masques FFP2 pour tous les agents, mais aussi des dépistages massifs ou la demande du pass sanitaire aux visiteurs.

A la maison d'arrêt d'Amiens, on compte 3 cas de Covid chez les détenus et 10 cas chez les personnels ce lundi soir.

13 des 17 prisons des Hauts-des-France ont un foyer épidémique dans leurs murs en ce début d'année 2022. Des cas de Covid en grand nombre chez les personnels et les détenus : sur notre région, 130 agents sont contaminés sur 4098 ce lundi soir, on compte 55 cas en tout chez les détenus sur 7088 selon la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. A la maison d'arrêt de Beauvais, un cluster, identifié toute fin décembre compte désormais une quinzaine de cas, personnels et détenus confondus. Dans la maison d'arrêt d'Amiens ce lundi soir, on comptait trois cas chez les détenus et 10 chez les personnels. On dénombrait une douzaine de cas chez les personnels au plus fort, le 7 janvier.

"Des masques FFP2 pour tous les personnels"

Face à cela, le syndicat Force Ouvrière Justice soulève un premier problème: le manque de protection pour les surveillants pénitentiaires. "On est en vase clos : à l'heure actuelle, on n'a que des masques chirurgicaux ou en tissu, dénonce Frédéric Lefèvre, secrétaire local de FO à Amiens. On voudrait au moins des masques FFP2 pour tous les personnels, des gants, une désinfection plus fréquente des locaux". La direction pénitentiaire interrégionale des services pénitentiaires de Lille indique que des masques FFP2 et des surblouses sont distribués aux personnels en contact direct avec les détenus malades. A Amiens, ils sont placés dans un bâtiment à part, contrairement à la prison de Beauvais : "C'est une chance, détaille Frédéric Lefèvre. _C'est une aile en travaux, dans laquelle on place les malades et les cas contacts. Les détenus malades sont un par cellule, mais la place n'est pas illimitée - cela dépendra du nombre de ca_s".

Le pass sanitaire impossible pour les visiteurs et intervenants

Car les autres détenus se croisent en promenade et dans les douches ; les contaminations pourraient donc augmenter. Force ouvrière réclame des mesures supplémentaires, plus de campagne de dépistage : "_Il faudrait demander le pass sanitaire aux visiteurs ou aux intervenants venus de l'extérieu_r", indiquent Frédéric Lefèvre, ainsi que Yannick Lenglet, secrétaire interrégional du syndicat FO. Impossible répond la direction pénitentiaire interrégionale des services pénitentiaires de Lille, sinon il faudrait demander aussi le pass aux salariés et aux détenus.

Face à des règles sanitaires très variables selon les établissements, sur l'isolement des malades ou les parloirs, le syndicat Force Ouvrière réclame un protocole commun à toutes les prisons françaises.