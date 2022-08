Picardie: face aux risques d'incendies, les préfectures prennent une série de mesures

Les préfectures de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne ont pris des arrêtés d'interdictions pour limiter le risque d'incendies en Picardie.

Les préfectures de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne prennent des arrêtés, face aux risques forts d'incendies sur le territoire picard ces prochains jours. En complément des dispositions prises par l'Office National des Forêts, une série d'interdictions est en vigueur dans chaque département. France Bleu Picardie fait le point.

Dans la Somme

A partir de ce jeudi soir, 18 heures et jusqu'au mardi 16 août 8 heures du matin, "la vente, le transport et l’utilisation de tous les artifices de divertissements sont interdits, sauf dans le cadre des spectacles pyrotechniques ayant fait l’objet d’une déclaration en préfecture". Il est par ailleurs d'allumer des feux ou de produire une flamme dans les espaces naturels ou à vocation agricole. L'usage de lanternes volantes, notamment à l'occasion de mariages est également proscrit.

Dans l'Oise

Jusqu'au dimanche 14 août inclus, aux mesures ci-dessus, s'ajoutent l'interdiction de fumer dans les espaces naturels ou à vocation agricole. "L'accès et la circulation des véhicules motorisés (hors services publics) en dehors des routes nationales, départementales et communales ouvertes à la circulation publique" sont interdits, tout comme les travaux "employant des moyens mécanisés, à l’exception de ceux justifiés par l’urgence."

Dans l'Aisne

Jusqu'au 16 août, tous les feux d’artifices de catégories F1 à F4, T1 et T2 sont interdits dans le département. Le lâcher de lanternes volantes (dites aussi lanternes célestes, chinoises et thaïlandaises) est lui aussi proscrit. A moins de 200 mètres des espaces naturels combustibles, il est interdit de fumer, de porter ou d’allumer du feu, d’utiliser des barbecues, de jeter tout débris incandescent et d’allumer des feux festifs ou de camp.