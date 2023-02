Picardie : les prix des autoroutes augmentent ce mercredi

Emprunter l'autoroute coute désormais un peu plus cher, en Picardie. Comme partout en France, les tarifs ont été revus à la hausse, ce 1er février, en moyenne de 4,75% au niveau national, 4,620% pour la Sanef, qui gère les autoroutes du nord de la France. Sur l'autoroute A 16, par exemple, un trajet entre Abbeville Nord (sortie 23) et Amiens Ouest (sortie 19) coute désormais 4,70 euros, pour une voiture. C'est 20 centimes de plus que l'an dernier.

Autre exemple, toujours sur l'autoroute A16 : en entrant à l'échangeur 24, côte picarde, et que vous ressortez dans l'Oise, à hauteur de Hardivillers (sortie 16), il faut désormais compter 8,9 euros, contre 8,5 euros en 2022, soit 40 centimes d'augmentation.

Bénéfices importants pour les sociétés d'autoroute en 2021

L'augmentation se fait aussi sentir sur l'A29. Ainsi, pour un trajet entre Amiens Est (péage de Jules Verne), et la gare TGV Haute-Picardie, le trajet sur la portion d'autoroute revient à 3,10 euros, contre 3 euros l'année dernière. 10 centimes supplémentaires également si vous faites le trajet entre Albert et Roye, sur l'autoroute A1 (2 euros 30, contre 2 euros 20). Le détail des nouveaux tarifs est à retrouver sur le site internet de la Sanef.

Les péages avaient augmenté en moyenne de 2% en 2022, 0,4% en 2021, 0,8% en 2020 et 1,9% en 2019. L'année 2021 a été marquée par un rebond du trafic sur les autoroutes françaises et une nette augmentation du bénéfice des sociétés concessionnaires (principalement Vinci, Eiffage et Sanef), qui a atteint 3,9 milliards d'euros, selon l'Autorité de régulation des transports (ART) dépassant celui de 2019 d'environ 11%. Les chiffres 2022 ne sont pas encore connus.