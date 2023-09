Picardie : où donner pour aider les rescapés du séisme au Maroc ?

Comment aider les rescapés du terrible tremblement de terre qui a frappé le Maroc ? Cinq jours après le drame, qui a tué au moins 2 800 personnes et en a blessé presque autant, la solidarité continue de s'organiser.

En Picardie, plusieurs associations ont lancé des collectes et des appels aux dons pour les rescapés. Ce mercredi, l'association franco-marocaine d'Amiens, le Trait D'union s'installe salle des Provinces, dans le quartier Etouvie à partir de 10 heures. Ses membres incitent un maximum de monde à participer à l'évènement pour récolter des fonds et du matériel.

L'association recherche en priorité des produits d'hygiène (savon, dentifrice, brosse à dent, biberon, couche, tétine, serviette hygiénique) et du linge (drap, duvet, couverture) et précise qu'il ne faut pas apporter de vêtements.

Collecte de matériel médical à Abbeville

À Abbeville, la mairie et le centre hospitalier en appellent aussi à la générosité pour aider les sinistrés marocains. En lien avec l'association picarde des Deux Rives et le club associatif des étudiants en médecine et pharmacie de Casablanca, un appel aux dons est lancé pour récolter principalement du matériel médical : compresses, sparadrap, antiseptiques, anti-inflammatoires.

Les dons sont à déposer au service santé de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, place du Pont des Prés, à Abbeville (8h30-12h30 et 13h30-17h30). Vous pouvez joindre le service santé au 03 22 29 31 49.

Un spectacle solidaire le 2 octobre à Amiens

Parmi les autres initiatives pour aider les sinistrés du séisme au Maroc, un spectacle de solidarité sera organisé le 2 octobre au grand théâtre de la Maison de la culture d'Amiens, au profit des architectes de l'urgence avec la danse, de la musique, et du street-art. Plusieurs artistes amiénois vont y participer, comme le breakdancer Kamil Bousselham ou le comédien et humoriste Mayel El Ajahoui.