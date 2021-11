Picquigny : ancien ingénieur, ce Picard est devenu maraîcher bio

Plus d'un Français sur deux envisage de changer de métier ! 53 % selon une étude parue en février 2021. La crise sanitaire a donné des envies d'ailleurs, de choisir une profession où on se sent utile ou même de faire le métier de ses rêves. Mais certains n'ont pas attendu la crise sanitaire du Covid-19 pour sauter le pas. A Picquigny, près d'Amiens, Nicolas Guillou, ancien de l'industrie du luxe, automobile et aéronautique, s'est lancé comme maraîcher bio en 2018.

A Picquigny, un ancien de l'industrie du luxe et automobile est devenu maraîcher bio Copier