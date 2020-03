Pics d'Or des pires dispositifs urbains anti-SDF de la Fondation Abbé Pierre : Dijon, ville austère ?

Certaines installations à Dijon semblent exister pour empêcher les SDF de s'y installer, c'est le problème soulevé dans tout le pays par la Fondation Abbé Pierre et ses ironiques "Pics d'Or." Selon un sans-abri, Dijon est de plus en plus austère. La ville conteste : l'objectif est tout autre.