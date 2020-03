PHOTOS - "Pics d'Or" : la fondation Abbé Pierre récompense "les pires mobiliers urbains anti-SDF"

C'est une récompense que l'on préférerait éviter. Pour la deuxième année, la Fondation Abbé Pierre a décerné ce lundi soir les "Pics d'Or". Les humoristes Blanche Gardin et Guillaume Meurice étaient à la cérémonie pour remettre ces prix au Théâtre de l'Atelier, place Charles Dullin.

Une manière de dénoncer les dispositifs qui empêchent les SDF de s'installer ou s'abriter, comme des barreaux, pics, rochers ou encore des poteaux.

Les gagnants 2019 des six catégories - "Fallait oser", "Faites ce que je dis pas ce que je fais", "Ni vu ni connu", "Le Clou", "Bouge de là" et "C'est pas mieux ailleurs" - ont été choisis par des universitaires, des acteurs du milieu associatif (La Cloche, la Ligue des droits de l'homme, la FEANTSA et Emmaüs), des délégués du Conseil national des personnes accueillies ou accompagnés, et Chris Page, ancien SDF.

"Fallait oser" : Lyon

A Lyon, des "rails" ont été installés sur des bancs rue Crillon.

A Lyon, des "rails" ont été installés sur des bancs rue Crillon. - Fondation de l'Abbé Pierre

"Le Clou" : Paris

A Paris, "Le Clou" a été attribué au 10e arrondissement de la capitale pour le prix du dispositif le plus agressif, rue Vicq d’Azir. Selon France Bleu Paris, ces poteaux - rebaptisés "les champignons de Paris" par la Fondation Abbé Pierre - sont installés face à un immeuble et à côté de Pôle Emploi qui a demandé l'installation de ces seize poteaux il y a environ un an.

- © Radio France - Diane Sprimont

"Faites ce que je dis pas ce que je fais" : Toulon

A Toulon, l’agence MAE du boulevard de Strasbourg a été primée dans la catégorie "Faites ce que je dis, pas ce que je fais". Selon France Bleu Provence, la Fondation Abbé Pierre nomme ironiquement ce dispositif l’"Esprit de famille" puisque la MAE est spécialisée dans les assurances scolaires. Le responsable de l’agence, actuellement en vacances, n’a pour le moment pas répondu aux sollicitations de France Bleu Provence.

- © Radio France - Sophie Glotin

Dans la catégorie "Bouge de là", la Fondation Abbé Pierre a dénoncé les mesures prises à Nice et à Calais. A Nice, un arrêté "anti-mendicité" a été pris par la municipalité est pointé du doigt. A Calais, un arrêté a interdit la distribution de repas aux migrants en centre-ville.

Enfin, dans la catégorie "C’est pas mieux ailleurs", la Fondation Abbé Pierre a épinglé les Etats-Unis où dormir sur la voie publique est désormais passible de prison.