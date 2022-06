Pics de chaleur : nos conseils pour vous protéger dans les Alpes-Maritimes

Face à la vague de chaleur qui traverse la France, les préfectures et les mairies s'organisent. Différents niveaux d'alerte peuvent être activés selon les températures, et les populations fragiles sont suivies par les Centres Communaux d'Action Sociales (CCAS) de chaque commune.

Météo France avait prévenu : une vague de chaleur traverse le pays cette semaine, avec des températures jusqu'à 40°C par endroits. Dans les Alpes-Maritimes, le pic de chaleur est moins intense, mais les nuits se réchauffent autant que les journées. De nombreuses communes activent leurs services d'aide dans les cellules de crise des Centres Communaux d'Action Sociales (CCAS).

Prévention, actions et mobilisation. Voilà les trois étapes déclenchées lorsque nous sommes confrontés à des températures extrêmes. Dans les Alpes-Maritimes, les communes sont prêtes, notamment pour les populations les plus fragiles, que sont les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants en bas âge, les personnes souffrant de maladies chroniques, les plus précaires, etc.

Pour toutes ces personnes, il faut s'enregistrer dans le registre des personnes isolées de la commune habitée. A Nice, c'est au 04 93 135 135 ; Cannes au 0800 06 20 20 ; Grasse au 07 75 11 23 38. Il existe également un numéro national pour tout renseignement, le 0 800 06 66 66.

"Nous sommes prêts", assure sur France Bleu Azur le docteur Joelle Martinaux, ancienne directrice du CCAS de Nice. Pour chacun d'entre nous, elle rappelle quelques conseils simples : "éviter de sortir aux horaires les plus chaudes, aller dans des lieux publics climatisés, boire beaucoup d'eau, prendre des douches froides".