Pièces d'identité : à Saint-Nazaire le centre temporaire joue les prolongations jusqu'à fin aoùt

Le centre temporaire de Saint-Nazaire qui propose des rendez-vous pour obtenir cartes d'identité et passeport devait fermer fin juillet. A la demande de l'Etat, qui en finance une partie, le centre restera ouvert tout le mois d'aoùt. 4 100 rendez-vous supplémentaires.

A la demande de l’État, l'ouverture du centre temporaire situé près de l'Hôtel de Ville de Saint-Nazaire se prolonge d'un mois, jusqu'au 31 août. Il proposera près de 4 100 rendez-vous durant tout le mois d'août.

Ce centre est ouvert depuis le 7 juin par la Ville de Saint-Nazaire, avec le soutien logistique et financier de l’État pour faire face aux délais qui s'allongent de plus en plus pour obtenir un passeport ou une carte d'identité.

31, Avenue Léon Blum (derrière l’Hôtel de Ville)

Ouverture jusqu'au 31 août, du lundi au samedi

En parallèle, le service État-civil de l'Hôtel de Ville reste ouvert. Les rendez-vous pour les cartes d'identité et les passeports se poursuivent à la mairie.