Pied de nez de la nature, le massif du Sancy sous la neige mais des remontées mécaniques fermées

Alors que le gouvernement a interdit l'ouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski en raison de la crise sanitaire, la neige est tombée sur le massif du Sancy. Au Mont-Dore, l'école de ski a même ouvert ses portes et une dizaine de moniteurs guident les premiers pas des débutants.

Il vaut mieux en rire, l'an dernier à Noël, la neige était aux abonnés absents dans les stations du massif du Sancy et du Cantal et les remontées mécaniques ouvertes tournaient à vide. 2020 est décidément une année pas comme les autres, la neige a recouvert les pistes de 40 centimètres de poudreuse ce week-end, mais les remontées mécaniques sont fermées, suite à la décision du gouvernement pour éviter les risques de propagation de la COVID-19.

Malgré le mauvais temps, ils étaient un certains nombre à ne pas vouloir rater ce premier rendez-vous avec la poudreuse. Des skieurs qui ont remisé leurs skis de pistes pour chausser des spatules de randonnées et remonter à peaux de phoques les versants alpins de la station du Mont-Dore, des adeptes de la raquette aussi venus profiter de la neige poudreuse dans les sous-bois.

L'école de ski ouverte pour les cours de débutants

Pas question d'enfreindre les règles, Alain Audigier le directeur de l'école de ski a fait appel à une dizaine de moniteurs pour donner des cours de ski aux débutants au pied des pistes sans utiliser les remontées mécaniques, ni même le tapis roulant situé dans l'enceinte du jardin des neiges. Sur le pied de guerre au cas où, le 11 décembre, le gouvernement déciderait après une réunion avec les professionnels de la montagne, d'autoriser l'ouverture des remontées mécaniques, il se dit prêt à mobiliser 30 moniteurs rapidement qui sont impatients de travailler.

Plus probablement selon lui, le premier ministre lâchera du lest mais ne reviendra pas sur la décision de fermeture des remontées mécaniques. En attendant de nouvelles informations, l'école de ski sera ouverte le week-end prochain et les moniteurs donneront des cours de ski aux débutants, mais aussi aux clients qui souhaitent s'initier au ski de randonnée qui ne nécessite pas l'utilisation des remontées mécaniques.

le parking aux pied des pistes du Mont-Dore témoigne de l'activité malgré le mauvais temps et la fermeture des remontées mécaniques © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

La tyrolienne à virages probablement homologuée pour Noël

Depuis quelques années, les stations de sport d'hiver du massif du Sancy ont diversifié leurs activités en raison du manque de neige. Un mal pour un bien qui permet aujourd'hui de contourner la fermeture des remontées mécaniques en proposant des activités de pleine nature en station aux vacanciers. Au Mont-Dore, la tyrolienne à virages qui a connu des problèmes techniques "pourrait être homologuée pour Noël", selon Stéphane Auriacombe, le vice-président de la SAEM du Mont-Dore gestionnaire de la station. Il faut ajouter à cela le "Laser Wood", nouvelle activité de pleine nature qui consiste à livrer bataille au laser dans les bois, "l'escape game", un Golf freesbee, des motos neige pour enfants et une piste de luge damée.