Piégée dans une sanisette, cette toulousaine se fait doucher pendant cinq minutes

« J’ai eu la peur de ma vie » témoigne Claudia au lendemain de sa mésaventure. Ce mardi 2 Février, cette toulousaine d’origine chilienne s’est retrouvée piégée dans les toilettes publiques des Allées-Jules-Guesde à Toulouse. Enfermée, elle a subi le nettoyage automatique à l’intérieur de la cabine. Elle souhaite alerter sur ce dysfonctionnement dans les sanisettes.

Cinq minutes d’angoisse

« J’étais en suspicion de cas contact du Covid, je suis donc venu faire un test PCR près du jardin des plantes, quand j’ai vu le panneau affiché sur les sanisettes « uriner dans le rue, c’est 450 € d’amende, utiliser cette sanisette c’est gratuit. » « J’ai trouvé les portes ouvertes, je suis entrée. »

Claudia , piégée dans une sanisette "j'ai vécu un cauchemar" Copier

Une fois à l’intérieur, Claudia se rend compte que les toilettes sont sales, elle fait demi-tour pour sortir, mais il est trop tard. « _La porte s’est refermée_, j’ai entendu la voix qui dit « porte verrouillée », j’ai essayé de tirer la porte de force, je n’y suis pas arrivée ». Puis le nettoyage automatique se déclenche. De puissants jets d’eau l’aspergent jusqu’aux genoux pendant cinq bonnes minutes. "J’ai essayé de monter sur les WC, mais ils se sont rabattus. "

« J’étais trempée jusqu’aux os, ces cinq minutes m’ont paru une éternité »

témoignage Claudia qui connait bien le mobilier urbain , elle est architecte urbaniste de profession.

Depuis qu’elle a relayé sa mésaventure sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent de toute la France de personnes qui ont déjà été piégés dans les sanisettes. Claudia a joint l’entreprise JCDecaux, elle souhaite alerter sur ce dysfonctionnement du système de détection dans les toilettes publiques.

Inspection des 70 sanisettes automatiques

« Cette mésaventure est hautement improbable » estime Patrick Tregou , le directeur régional de JCDecaux. « Cette dame explique qu’elle est entrée sans attendre le nettoyage de l’utilisateur précédent. Mais même dans ce cas précis, c’est impossible. A l’intérieur vous avez des radars de détection de présence, une poignée de secours, un avertisseur sonore, et le cycle de nettoyage dure 45 secondes, donc on ne peut pas rester cinq minutes dans la cabine. »

Patrick Tregou - directeur régional JCDecaux - "un incident impossible" Copier

Le directeur régional de JCDecaux ajoute qu’il y a un million et demi d’entrées par an dans les toilettes publiques de Toulouse, sans incidents signalés jusqu’à présent L’entreprise a tout de même lancé dès ce mercredi matin une inspection et un contrôle des 70 sanisettes automatiques de la ville.