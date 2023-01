Pierre Bonneau conteste son licenciement du Boulazac Basket Dordogne pour faute grave

Cela faisait plusieurs semaines que l'on ne voyait plus Pierre Bonneau sur les bords du terrain du Boulazac Basket Dordogne. Le commercial a été licencié pour faute grave à révélé le Journal Sud-Ouest. Selon nos informations, Pierre Bonneau a reçu un courrier de licenciement pour faute grave avant les fêtes de fin d'année. Ce courrier met un terme sans préavis à sa collaboration avec le club dans lequel il a évolué pendant 20 ans, en tant que joueur puis en tant que commercial puis directeur commercial et marketing.

Pierre Bonneau conteste son licenciement

Pierre Bonneau dans un communiqué envoyé ce lundi conteste avoir commis "une quelconque faute" et assure n'avoir jamais reçu "le moindre avertissement de la part de ses employeurs". Pierre Bonneau a pris un avocat parisien spécialisé dans le droit du sport et dans le droit du travail pour défendre ses intérêts devant plusieurs juridictions "qui seront saisies dans les prochaines semaines".

Cela peut-être le Conseil de prud'hommes qu'un salarié licencié pour faute grave peut saisir dans un délai d'un an. Cela pourrait être également devant un tribunal correctionnel pour diffamation si Pierre Bonneau estime que ce licenciement nuit à sa réputation dans le milieu du sport professionnel. D'après nos informations, depuis le licenciement, il n'y a pas eu de contact entre l'avocat de Pierre Bonneau et le BBD.

Pas de commentaires du côté du BBD

Du côté du Boulazac Basket Dordogne, le président du directoire Laurent Serres ne souhaite pas faire de commentaires à ce sujet. Le BBD a réagi via un communiqué et affirme qu'il se "désolidarise formellement des propos retranscrits dans l'article de Sud-Ouest et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une information officielle émanant du club, de son président du conseil de surveillance ou du président du directoire"