L'enfance de Pierre Cardin à Saint-Étienne, ce fils d'immigrés italiens devenu couturier superstar

Quasiment un siècle durant, le nom de Pierre Cardin, fils d'immigré italien, aura résonné mondialement comme un symbole du luxe et de la mode à la française. Un nom synonyme de réussite partout sur la planète. C'est à Saint-Étienne, dans la Loire, qu'il vécut les premières années de son existence, y lisant ses premiers magazines de mode.

L'histoire stéphanoise de Pierre Cardin est d'abord une histoire d'immigration. Il née en 1922 en Italie, le pays de ses parents, des propriétaires terriens qui ont tout perdu. Celui qui s'appelle alors Pietro Cardini est le dernier de leurs dix enfants.

L'arrivée en France, une période "rude"

De ses années stéphanoises, on ne sait pas grand chose, sans doute car la période a été rude pour cette famille comme l'expliquait Jean-Pascal Hesse dans une interview sur Youtube en 2017. "Il est arrivé en France à l'âge de 2 ans, avec une partie de sa famille et ses parents qui sont des gens relativement âgés" explique celui qui a dirigé les relations publiques du couturier pendant 25 ans, jusqu'à publier une autobiographie "Pierre Cardin : 60 ans de création".

"Ces frères et sœurs sont restés en Italie. Sa famille avait de gros moyens, mais ils ont tout perdu. Il me disait toujours qu'on le trait de "sale macaroni". Il a dû en souffrir et il était animé de cette volonté de réussir et c'est aussi ce qui l'a porté".

À 14 ans, il apprend le métier chez le tailleur Bonpuis à Saint-Étienne

La famille arrive à Saint-Etienne en 1930. En 1936, elle obtient la nationalité française et c'est cette année là que celui qu'on appelle maintenant Pierre débute son apprentissage, à Saint-Étienne, chez Bonpuis sur la Grand-rue. Il apprend les ficelles du métier chez ce tailleur, avant de poursuivre son apprentissage dans une maison de couture à Vichy, où il travaille ensuite comme comptable à la Croix-Rouge.

Le rêve de Paris et la gloire internationale

Saint-Étienne puis Vichy deviennent vite trop étroites pour celui qui se rêve déjà créateur. Le Stéphanois Pierre Cardin monte alors à la capitale comme il l'explique en 1973 dans l'émission "Au fil de l'art" : "J'ai eu la chance de monter à Paris et de rencontrer des gens comme Jean Cocteau et (Christian) Bérard et de travailler dans des grandes maisons comme Schiaparelli et Dior. _Il est certain que quand on commence à une vingtaine d'années dans des grandes maisons on a de grande chances de réussir_. On est en tout cas plus connu que des modélistes qui travaillent dans une petite maison".

La suite c'est un succès ininterrompu et une carrière qui aura duré 70 ans. Le roman hors norme d'un fils d'immigré débarqué à Saint-Étienne à la fin des années 30.