Pierre Christel, un des maîtres de l'émail à Limoges, s'est éteint à l'âge de 66 ans

L'artiste Pierre Christel s'est éteint, mardi 25 février. Il était reconnu dans le monde de l'émail pour son travail minimaliste et contemporain. Ses œuvres font parties des collections des plus prestigieux musées mondiaux. Parmi elles, ses vases exposés au musée national de Pékin. On retrouve également ses émaux au musée de l'Ermitage à Saint-Petersbourg en Russie, et à la maison Sotheby's à Paris.

Pierre Christel a réussi à imposer son savoir-faire grâce à son souci du détail. Il voulait sans cesse surprendre son public à travers la mise en forme du métal, un art non industrialisé.

Ses obsèques se sont déroulées jeudi, dans l'intimité familiale.