Dijon, France

"Tous engagés", c'est le thème du forum organisé ce samedi 15 septembre par la Croix-Rouge Française. "C'est la première fois que nous proposons ce genre de rencontre en province," note Pierre Desray, le président de la Croix-Rouge en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut dire que la délégation est l'une des plus dynamique de France. "Nous sommes la 5e région de France," ajoute un président visiblement content.

Nous avons besoin d'un engagement plus profond des bénévoles

Ce rassemblement est aussi l'occasion pour la Croix-Rouge de lancer un appel aux bénévoles disponibles : "on a besoin de conducteurs, de chauffeurs, de manutentionnaires, de secouristes et de logisticiens. On assure des formations à tous nos bénévoles. D'une manière générale, les bénévoles hésitent à prendre des responsabilités."

La Croix-Rouge force de proposition

Parmi les missions de la Croix-Rouge, il y a l'accueil et notamment l'accueil des migrants : "quand on nous demande d'accueillir 400 migrants dans un gymnase, non chauffé, pour les bénévoles de la Croix-Rouge, ce n'est pas satisfaisant," insiste Pierre Desray. "Accueillir", c'est d'ailleurs le thème de l'une des trois tables rondes qui sont proposées aux visiteurs. "Le message que nous souhaitons faire passer à travers ce forum, c'est que la Croix-Rouge est aussi force de proposition avec l'Etat et les Collectivités locales." Les deux autres sont "donner accès aux droits" et "Inclure".

La Croix-Rouge en chiffres en Bourgogne-Franche-Comté :

4000 employés dont 1400 salariés

40 unités locales

40 établissements (crèches, écoles, EHPAD...)

Forum Tous Engagés, ce samedi 15 septembre à Dijon de 9 heures à 17 heures 30 place de la République