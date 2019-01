Un "appel de Grenoble" à Emmanuel Macron

Grenoble, France

"Monsieur le Président, nous comptons sur vous, vous devez compter sur nous." C'est avec cette phrase que commence "l'appel de Grenoble" au président de la République. Un appel lancé en réponse aux Gilets jaunes, et plus particulièrement au dérives violentes du mouvement, selon Pierre Frappat, journaliste grenoblois, qui fait partie des auteurs de la lettre. "On était plusieurs à réaliser que la violence augmentait notamment avec les invectives et les insultes sur les réseaux sociaux, et on s'est dit qu'il fallait calmer le jeu."

Pierre Frappat insiste sur le fait que le texte n'est en rien écrit contre le mouvement des Gilets jaunes. Au contraire, le journaliste assume un texte"très équilibré, qui prend en compte leurs revendications, notamment sur le pouvoir d'achat et le fait de ne plus supporter de se sentir méprisé."

Un appel grenoblois

Avec plus de 4 300 signatures au 24 janvier, Pierre Frappat se dit très satisfait de l'ampleur de cet appel. Mais ce qui compte avant tout selon lui c'est l'intérêt que les Grenoblois y portent."On compte 1 900 signatures de Grenoblois, c'est une bonne nouvelle. Cet appel sera plus fort s'il est ancré dans le territoire."

"On a tous une histoire très personnelle avec ce territoire" - Pierre Frappat, journaliste grenoblois

Signé par des artistes, des scientifiques, des citoyens lambdas, des entrepreneurs, cet appel est surtout un soutien aux institutions "républicaines et démocratiques". Il reconnaît aussi des réformes efficaces et qui portent leurs fruits. "Une décision comme le dédoublement des classes de quartiers en difficulté, c'est très positif, on ne peut pas le nier." En revanche, rajoutent-ils "notre soutien n’est pas sans exigences. Nous attendons qu’il mette davantage au premier plan la justice sociale en matière fiscale ; le soutien aux territoires ruraux et urbains ; l’amélioration du fonctionnement des hôpitaux ; le combat contre la pauvreté, contre le mal-logement. Nous attendons que vous passiez aux actes pour maîtriser le changement climatique ; pour gérer de façon humaine les flux migratoires ; pour lutter vraiment contre l’évasion fiscale.."

"Priorité au rétablissement de la paix"

Pierre Frappat et les autres initiateurs n'ont cependant pas voulu inscrire ce texte dans les contributions du Grand débat national. "La priorité était au rétablissement de la paix civile." Ce qui n'empêche pas le journaliste de trouver cette initiative positive."On a besoin de se parler, de communiquer, sans s'insulter. Il faut dire ce qu'on a sur le cœur tout en proposant des choses constructives."

Et le mouvement ne s'arrête pas là, _"on veut aussi proposer aux élus de mettre en place des cahiers d'espérance du territoire_, aux cotés des cahiers de doléances. On sait qu'il y a des initiatives très intéressantes sur le territoire, il faut un endroit pour pouvoir les proposer."