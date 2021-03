Accusations d'agressions sexuelles : Pierre Ménès écarté du jeu vidéo FIFA

Electronic Arts (EA) a mis fin à sa collaboration avec Pierre Ménès, l'un des commentateurs vedettes dans son jeu de simulation de football FIFA. La sanction est tombée ce jeudi soir, quelques jours après sa mise en cause dans deux affaires d'agressions sexuelles.

Vous n’entendrez plus ni la voix, ni les commentaires de Pierre Ménès quand vous jouerez à Fifa. Electronic Arts (EA), l’éditeur du jeu vidéo de football annonce sur Twitter mettre fin à sa collaboration avec le chroniqueur de Canal+. Le commentateur est accusé de sexisme et d’agressions sexuelles par plusieurs journalistes dans le documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" de Marie Portolano, elle-même victime d'agression sexuelle, selon les Jours, de la part de Pierre Ménès.

En août 2016, à la fin d'une émission du "Canal Football Club", le chroniqueur lui aurait soulevé sa jupe avant de lui attraper les fesses, "hors antenne mais face au public", affirme le média en ligne. L'autre affaire concerne sa consœur Isabelle Moreau, embrassée de force sur la bouche par Pierre Ménès pour "fêter" la centième, en 2011, du Canal Football Club.

L’éditeur de FIFA a donc décidé de se passer de son commentateur. Il s'explique sur Twitter : "Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'EA Sports Fifa. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intègrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans Fifa 22, ni dans les versions ultérieures du jeu". Mercredi, EA avait indiqué qu'il examinait la suite à donner à sa collaboration avec le chroniqueur.

En revanche, en ce qui concerne les versions précédentes du jeu, l'éditeur indique être sensible "aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires", qui représentent une fonctionnalité "complexe". EA précise toutefois aux joueurs qui "ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès" qu'ils ont "la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix".

Depuis lundi, les réactions indignées pleuvaient sur les réseaux sociaux notamment affiliées au mot-clé #PierreMenesOut. Maintenant que c'est chose faite, la question qui reste en suspens pour les aficionados de FIFA c'est de savoir qui remplacera Pierre Ménès. Chacun y va de son pronostic et celui qui semble attiser les convoitises des internautes c’est Omar Da Fonseca, consultant chez BeIn Sport et ex-footballeur argentin qui a évolué dans le championnat de France dans les années 80.