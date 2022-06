"Il n'était pas possible de rentrer dans cette union" pour Pierre-Nicolas Bapt candidat PRG en Haute-Garonne

Ce jeudi soir France Bleu Occitanie organise le débat de la 1ère circonscription au Cebely à Blagnac. Un candidat PRG est candidat dans cette circonscription de Blagnac qui englobe aussi une partie du centre-ville de Toulouse et les communes de Beauzelle, Cornebarrieu, Mondonville.

Pierre-Nicolas Bapt, qui est aussi président du Parti Radical de Gauche en Haute-Garonne, fait campagne dans cette circonscription du nord-ouest toulousain. Il revient au micro de France Bleu Occitanie, sur l'importance de sa candidature.

France Bleu : Pourquoi êtes-vous candidat à gauche alors qu'il y a déjà l'union de la gauche, la Nuppes ?

Pierre-Nicolas Bapt : Au niveau national et même au niveau local, nous avons considéré qu'il n'était pas possible de rentrer dans cette union, bien qu'on nous le proposait.

Pourquoi vous n'avez pas trouvé d’accord ?

Tout simplement parce qu'il y a deux ou trois points essentiels qui font notre ADN et sur lesquels on ne pouvait pas transiger. Sachant que même Manon Aubry avait affirmé que seul 5 % du programme de la France insoumise était négociable. 5 % nous avons trouvé que c'était quand même pas assez.

Si on comprend bien, vous êtes sur la même ligne que Carole Delga, la présidente socialiste de la Région ?

Madame Delga est socialiste, nous nous sommes radicaux de gauche, donc on va dire que nous naviguons de concert. Nous portons une vieille entité. Je suis désolé de parler comme ça. C'est le plus vieux parti de France et nous considérons que sur la laïcité, sur l'Europe, sur les TPE, PME, nous n’étions vraiment pas d'accord pour répondre à votre question précédente.

On sait qu’avec le PRG, c'est souvent la laïcité qui est mise en avant, qui est défendue. C’est ce qui a coincé avec les Insoumis et la Nuppes ?

Nous considérons que nous appartenons tous à la Nation française. Il y a des discriminations, on le sait, et on les combat. Néanmoins, on ne peut pas avoir une laïcité à double ou triple étage fonction. C'est très difficile pour nous et je vous cite un exemple. Quand on voit que la rupture du jeûne avait été organisée par la France Insoumise à Villeurbanne. On considère qu'il n'est pas possible qu'un parti politique organise une rupture du jeûne. Qu'elle aurait été nos réactions si un parti politique avait organisé la fin du carême pour les catholiques. Le fait religieux demeure dans la sphère privée.

En tout cas la première circonscription de Haute-Garonne, c'est quand même une de celles qui a le plus voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle ? Avec 32 %. Pourquoi vous n'allez pas vous ranger derrière, Adrien Clouet le candidat de la France Insoumise ?

Pour les raisons que je vous évoquais. Sur les TPE, sur l'Europe, on est différent. Et puis concernant les 32% de Mélenchon, je pense qu'il y a vraiment eu un vote utile dans cette circonscription. Si franchement, la France insoumise est à 32% dans ce secteur, pourquoi en 2020, la ville n'a t'elle pas basculé à gauche. Et l'année dernière, aux cantonales, ils n'ont obtenu aucun canton. Et aux régionales, ils ont fait seulement 5,8%, voire 8% ou 9% sur Toulouse.

La négociation, c'est notre maître mot.

Comment vous allez convaincre les électeurs de voter PRG ? Qund o regarde les chiffres, qel est l’interet de voter pour vous, vous ne pesez pas grand chose ?

Nous allons les convaincre non pas avec des chiffres mais avec une histoire et des valeurs. Une gauche humaniste qui ne tient pas à cliver, qui est plutôt dans la négociation nous ne sommes pas sociaux-démocrates. Nous sommes rad-soc, radicaux-socialistes et je le revendique. Et nous souhaitons plutôt axer sur la négociation que sur le clivage et la rupture.

Parlons aéronautique parce que c'est au cœur de la circonscription. Est-ce que vous pensez que la Nuppes est un danger pour le poumon économique toulousain, pour l'aéronautique ?

Je ne sais pas. Mais considérer qu'il faut absolument revoir l'aéronautique, je pense que c'est une grossière erreur. Tout simplement sur deux ou trois points. Le premier, c'est que c'est le poumon économique de la circonscription, mais aussi le poumon économique de la région. Et vous savez très bien que sur la région, il y a trois, secteurs en fait qui qui font vivre l'emploi, l'aéronautique, l'agriculture, le tourisme. L'aéronautique aussi influence fortement le tourisme. Moi, je veux bien qu'on cesse d'avoir des avions. Mais comment vont venir les touristes ? Il y a 100 000 personnes qui vivent du tourisme, c'est aussi franchement une industrie très importante. Néanmoins, et je le conçois et nous le concevons, il faut absolument avoir des avions qui polluent moins. Et là, je pose la question est ce que c'est par plaisir que les compagnies aériennes font voler des avions avec des carburants carbonés? Bien sûr que non, ça leur coûte la peau des fesses. Donc il y a une double volonté, à mon avis et capitalistique et sur le plan environnemental, d'aller sur des carburants non carbonés. Je souligne que Carole Delga, notamment, a fortement engagé une politique de la région sur l'hydrogène vert. Il y a donc une volonté politique, hors LFI, d'aller vers des carburants non carbonés de façon à préserver l'environnement.

Pour terminer dans la circonscription, il y a aussi l'hôpital Purpan. Emmanuel Macron était à Cherbourg il y a deux jours. Il a annoncé un changement de logique complet sur la santé. Est-ce que vous y croyez ?

Nous croisons les doigts. Nous avons un gros problème dans les urgences. Il y a un gros burn-out chez les médecins, notamment chez les médecins urgentistes. Il faut absolument non seulement reconsidérer le personnel soignant, mais aussi vraiment leurs conditions de travail. On ne peut pas, dans le même temps, annoncer qu'en période de Covid qu’on va ouvrir des lits et ne pas le faire. Il y a une vraie souffrance du personnel soignant. Il doit y avoir une négociation entre le ministre de la Santé, les représentations syndicales, de façon à déterminer de quelles façons on peut sortir de l'ornière. La négociation, c'est notre maître mot.