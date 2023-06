Pierre Rolland et le Tour de France 2023 : "J'aurais aimé faire l'étape du Puy de Dôme"

C'est ce samedi que débute la 110ème édition du Tour de France, avec un départ depuis Bilbao, en Espagne. 176 coureurs, 21 étapes, 3 404 km, avec le franchissement des 5 massifs montagneux français, cette édition de la Grande Boucle est particulièrement alléchante. Et elle aura forcément un goût particulier pour l'Orléanais Pierre Rolland qui en décembre dernier à mis un terme à sa carrière de coureur professionnel, après notamment 13 Tours de France à son actif. Pierre Rolland sera toutefois sur le Tour cette année, il travaille pour l'un des partenaires de l'épreuve, l'entreprise Rexel (fournisseur de matériel électrique). Entretien.

Pierre Rolland, dites-nous en quoi va consister votre rôle sur ce Tour de France ?

Je serai "pilote invités" pour l'entreprise Rexel : en clair, je vais conduire des invités de cette société, pour leur faire vivre des expériences sur l'ensemble des étapes, le matin avant la course, puis pendant la course jusqu'à l'arrivée. Ce sera ma mission, et j'ai plutôt hâte.

Qu'est-ce-que ça vous fait de passer en quelque sorte du côté des coulisses de l'épreuve ?

C'est d'abord un grand changement. Le Tour, moi, je ne le connais jusqu'à présent qu'en tant que coureur. Je ne suis pas issu d'une famille de cycliste, donc quand j'ai découvert le Tour, c'était sur un vélo ; là, je serai dans la caravane, dans tout ce qui entoure la bulle-course. C'est plutôt cool de découvrir les coulisses ! Surtout, ça va me permettre d'avoir un autre regard sur la ferveur de l'événement, car quand on est coureur, on est vraiment focus sur la compétition.

Que vous inspire le parcours cette année ?

C'est un parcours ultra exigeant, c'est le moins que l'on puisse dire ! C'est très très dur, les coureurs vont être dans le vif du sujet très vite, dès le départ à Bilbao. Après, tout va s'enchaîner avec les Pyrénées, le Massif Central.. Très honnêtement, ça promet une course très animée, même si pour le général, on ne voit pour l'instant que deux favoris émerger : Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar - encore qu'il y a un doute sur Pogacar, après sa fracture au poignet. Mais ça promet de belles batailles, y compris pour ceux qui ne visent que des victoires d'étape.

Justement, y-a-t-il une étape qui vous aurait particulièrement séduit en tant que coureur ?

A vrai dire, il y en a plein ! Les coureurs vont passer dans tous les massifs français, c'est quand même assez exceptionnel. Mais forcément, j'aurais aimé particulièrement courir l'étape du Puy de Dôme (le 9 juillet), parce que c'est mythique, parce que ça fait 35 ans que le Tour n'y est pas passé, parce que la route du Puy de Dôme est souvent fermée aux cyclistes le reste de l'année. Le profil de cette étape-là ne m'aurait pas vraiment correspondu, mais j'aurais adorer la courir quand même !