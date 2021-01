Pierre Ropiquet, le dernier déporté des Deux-Sèvres est mort

Pierre Ropiquet a beaucoup témoigné dans les écoles, collèges et lycées du département

On apprend ce lundi 18 janvier 2021 la mort du dernier déporté des Deux-Sèvres, Pierre Ropiquet, à l'âge de 96 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale ce résistant est arrêté par la Gestapo en voulant rallier l'Angleterre. Il a alors 19 ans. Il est transféré en juillet 1944 dans plusieurs camps dont Dachau. En avril 1945, il décide de se cacher dans l’infirmerie du camp de Vaihingen. Lorsqu’il en sort deux jours plus tard, le camp est vide et il s’échappe.

Pierre Ropiquet revient à Niort après la guerre aux travaux publics de l’État. Il s’occupe notamment de superviser la construction des premiers HLM de la ville.

De 1988 à 2018, il a témoigné dans les écoles, collèges et lycées du département. "Avec lui disparaît une voix précieuse de notre histoire", a réagi le préfet des Deux-Sèvres Emmanuel Aubry. Le maire de Niort Jérôme Baloge lui rend également hommage : "Avec Pierre Ropiquet, disparaît un grand témoin, notre dernier témoin, un inlassable témoin doté de l’inébranlable fidélité à la mémoire de ses frères combattants et résistants. Nous lui devons beaucoup".