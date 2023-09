Pierre Tollemer, fondateur du Rallycross de Lohéac est décédé

Pierre Tollemer, membre fondateur et historique du Rallycross de Lohéac est décédé ce mardi 12 septembre 2023 à l'âge de 90 ans. Ce pionner du sport automobile en Bretagne a participé aussi à la création de l'écurie Bretagne. En 1976, avec Michel Hommell, ils ont été les premiers à créer la première course de rallycross en France.

C'est en 1993, que Pierre Tollemer laisse sa place de président du Rallycross mais suivaient encore activement les courses comme celle de cette année et de la victoire de Sébastien Loeb au début du mois de septembre.

Julien Fébreau, commentateur sur Canal + et pilote au sein de l'écurie Bretagne rend hommage sur Instagram à "l'un des plus grands acteurs et défenseurs du Sport Auto dans notre belle région".