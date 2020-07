Pierrefitte : 4,5 hectares de bois enfin accessibles pour les habitants et les promeneurs

Il y a quelques mois encore, les arbres du bois Moreau-Fontaine, à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), étaient à peine visible depuis la nationale Une. Un dépôt de bus cachait la forêt. Depuis le 10 juillet, cet espace vert de 4,5 hectares est accessible directement depuis cette route.

Accès direct à la Butte Pinson

"Avant, il y avait de grandes clôtures opaques tout autour du dépôt et aucun accès possible au bois", explique Irène Laplanche, paysagiste et chef de projet à l'Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France (AEV). C'est cette agence qui a préempté le terrain et décider de créer un nouvel espace pour accéder au bois qui fait partie lui-même du domaine régional de la Butte Pinson qui s'étend sur 122 hectares.

Désormais, les habitants de Pierrefitte n'ont plus besoin de faire un détour pour accéder à la Butte Pinson. Un chemin entier a été tracé depuis l'entrée du bois, au bord de la N1 et au pied du tramway T5, jusqu'au quartier Barrage de Montmagny de l'autre côté, dans le département voisin du Val d'Oise.

Quatre millions de Franciliens "carencés en espaces verts"

"On un érable champêtre ici, un chêne pointu derrière et encore derrière nous, un merisier", nous décrit Irène Laplanche, au fil d'une promenade à travers ce bois. Au total 205 arbres ont été plantés. Pour Serge, un riverain, ce nouveau coin de verdure fait du bien car "les espaces verts, il en manque Pierrefitte, c'est bien pour les enfants !". La région est couverte de 25% de forêt "mais certains départements sont moins couvert que d'autres, notamment en petite couronne", rappelle Irène Laplanche. En Seine-Saint-Denis, par exemple, on compte "moins de 10 mètres carrés d'espace vert par habitant". Sur les 12,2 millions de Franciliens, 4 millions sont "carencés en espaces verts", selon l'AEV.

"Quatre millions de Franciliens en manque d'espaces verts" - Irène Laplanche, paysagiste à l'AEV Île-de-France Copier

Plan vert de la région

Créer ces espaces ou les rendre accessibles, c'est le but de l'AEV et l'objectif fixé par le Plan Vert lancé par la région en 2017. Ce plan prévoit la création de 500 hectares de nouveaux espaces verts ou boisés d'ici 2021, soit la surface du Bois de Boulogne. D'ici l'an prochain également, toujours selon ce Plan, chaque Francilien doit pouvoir accéder à un espace vert à moins de 15 minutes à pied de chez lui.