Pierrelatte : un projet à 7 millions d'euros pour rénover le cœur de ville

Marie-Pierre Mouton, maire de Pierrelatte dans la Drôme, porte un projet de rénovation du cœur de ville. "Tout Part Du Cœur" est un projet à 7 millions d'euros qui vise à embellir et dynamiser le centre-ville.

C'est "une petite révolution" à Pierrelatte ! Voilà comment la maire, Marie-Pierre Mouton qualifie son projet de rénovation du centre-ville. Il s'appelle "Tout Part Du Cœur" et veut rendre justement le cœur de ville plus agréable.

Plus de verdure et de confort pour les cyclistes et les piétons

Ce n'est, pour le moment, que le début de ce projet porté par Marie-Pierre Mouton et son équipe. Cependant, on a déjà une idée de ce à quoi pourrait ressembler le centre-ville de Pierrelatte avec "Tout Part Du Cœur". La municipalité a déjà diffusé des visuels et une vidéo montrant les possibles aménagements.

"Ce projet peut complètement changer l'image de notre ville" explique Marie-Pierre Mouton, maire de Pierrelatte.

"La ville va ressembler à quelque chose de beaucoup plus doux et apaisé"

L’embellissement et la rénovation concernent les principales artères du centre-ville : les avenues Jean-Perrin, Joliot Curie , Saint Exupéry et le parvis de la mairie dans une première phase. L'objectif du projet : plus de verdure, des trottoirs élargies, sécurisés et des pistes cyclables. Ce projet compte aussi sur la création d'un jardin devant la mairie. Cette première phase de travaux débuterait en septembre et se terminerait fin 2018.

Mairie de Pierrelatte. © Radio France - Mélanie Tournadre

Mairie de Pierrelatte selon le projet 'Tout part du cœur". - Ville de Pierrelatte

Les rénovations sur l'avenue de la Gare et l'avenue Docteur Charles Jaume seront réalisées dans un second temps.

L'avenue de la Gare à Pierrelatte. © Radio France - Mélanie Tournadre

L'avenue de la Gare à Pierrelatte selon le projet "Tout Part Du Cœur". - Ville de Pierrelatte

La Grand-Rue, la plus commerçante du centre, ne sera pas rénovée comme les autres pour ne pas freiner les activités des commerces. Cependant, il est prévu d'y installer du mobilier urbain et de nouveaux lampadaires pour moderniser et rendre plus agréable la rue.

Un projet à 7 millions d'euros

Dans sa totalité, avec les travaux à réaliser également sur les réseaux, ce projet coûterait 7 millions d'euros. Il faciliterait, d'après la municipalité, le quotidien des cyclistes, des piétons et surtout des personnes à mobilité réduite. "La voiture garde aussi toute sa place dans le cœur de ville" explique Patrick Pera Oliveras, adjoint au maire chargé des travaux.

"Il y aura une cinquantaine de places en plus pour se garer, le parking Lavoisier va doubler"

Ce projet vise notamment à dynamiser le centre-ville de Pierrelatte d'après la municipalité. "On sait que les centres souffrent de la désertification du centre-ville ; on veut redonner aux gens l'envie d'aller sur les terrasses des cafés, sur les places, de déambuler et de partager avec les commerçants" explique Marie-Pierre Mouton.

La municipalité invite les habitants à venir découvrir le projet et à poser leurs questions lors d'une réunion publique le lundi 13 mars, à 18h, à la salle des fêtes de Pierrelatte.