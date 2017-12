Depuis le début de l'année 2017, en Meurthe-et-Moselle, douze piétons sont morts sur la voie publique. Ce chiffre représente plus d'un décès sur trois dans le département, depuis le mois de janvier. La sécurité routière invite chacun à adopter un comportement moins risqué.

Meurthe-et-Moselle, France

Les accidents de la route ont provoqué la mort de 33 personnes depuis le début de l'année 2017, en Meurthe-et-Moselle. Sur ce total, 12 piétons sont décédés. La mortalité des piétons dans le département est trois fois plus importante que la moyenne nationale.

Les piétons ne sont pas assez visibles, la plupart du temps !

Les services de l'Etat et les acteurs de la prévention routière rappellent quelques gestes utiles au piéton :

Respecter les feux pour piétons.

Traverser la rue sur les passages réservés.

S'assurer que l'automobiliste vous a vu.

Porter un gilet jaune et/ou un brassard fluorescents.

Quand le feu piéton est rouge, celui qui traverse se met en danger. © Radio France - Laurent Watrin

Un automobiliste qui refuse la priorité à une personne engagée sur un passage piéton s'expose à une sanction sévère : un retrait de quatre points du permis de conduire et une amende de 135 euros. Mais le piéton doit avant tout se protéger, souligne le coordinateur sécurité routière à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, Thierry Coeur.

Thierry Coeur, coordinateur sécurité routière à la préfecture de Meurthe-et-Moselle Copier

Christelle, qui travaille pour la sécurité routière dans l'agglomération de Nancy, observe un paradoxe : "Nous changeons de comportement lorsque nous passons du volant de notre voiture au statut de piéton." La responsabilité est partagée, comme le souligne Morgan Tanguy, le directeur de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle : "Si les automobilistes sont souvent fautifs, les piétons ont aussi des devoirs."

Portables à la main, inattentifs, pas assez visibles... Les risques sont multipliés (photo prise devant le lycée Poincaré à Nancy). © Radio France - Laurent Watrin

Un piéton peut se retrouver en infraction. Mais les sanctions prévues sont légères : le code de la route ne prévoit pour eux que des contraventions de première classe. L’amende forfaitaire majorée pour un piéton fautif plafonne à... 7€. Les pouvoirs publics insistent donc sur la prévention et la pédagogie.

Pendant ses opérations, la sécurité routière offre aux cyclistes et aux piétons des gilets jaunes fluorescents. © Radio France - Laurent Watrin

Lors des opérations de sensibilisation ciblées, comme celles menées à Nancy et Neuves-Maisons à la mi-décembre 2017, les forces de l'ordre et les acteurs de la sécurité routière avancent sur deux pieds : peur de l'uniforme et pédagogie douce.